Подекуди кількість угод з іноземцями щодо житла перевищує кількість угод з українцями, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Як іноземці купляють житло в Україні?

Як розповідає виданню СМО Alliance Novobud, Ірина Міхальова, серед клієнтів, що вкладають в бізнес-та преміум-клас на перспективу, є іспанці, японці, канадці та інші.

Вони вбачають потенціал і в довгостроковій оренді, і у зростанні вартості,

– зауважує Міхальова.

Водночас за словами директорки департаменту продажів компанії Greenville, Сусанни Караханян, іноземні клієнти розглядають не лише купівлю квартири в Україні як інвестицію, але й як і житло для себе, однак відкладають це до безпечніших часів.

Хоча переважно житло одеського забудовника "Два Академіка" купують місцеві жителі (до 60% клієнтів) упродовж останніх півтора року зросла частка угод з іноземними інвесторами, повідомили в компанії.

Що стосується географії купівля житла, розповідає директор з розвитку будівельної компанії "Два Академіка" Максим Одінцов, то 55 – 60% – це місцеві жителі Одеси,

До 30% – інші міста України,

А за період 2024 – 2025 років 35% угод уклали іноземні клієнти з ОАЕ, Словаччина, Туреччина, Італія, США, Греція, Ізраїль та Румунія.

Що цікавить іноземців найбільше?

У системного девелопера РІЕЛ повідомили, що такі проєкти, як Maxima Residence в Києві, цікавлять зазвичай громадян Туреччини. Це зумовлено тим, що проєкт є спільною роботою разом із турецьким девелопером Bosphorus Developmen.

Крім того, керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський каже, що серед тих, хто бажає купити житло у преміум-класі, є українці, які тривалий час мешкають за кордоном.

За його словами, частина покупців, що має зайві кошти, не виводять їх за кордон, а інвестують в нерухомість для того, щоб зберегти вартість активу.