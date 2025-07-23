Среди ключевых направлений – введение массового страхования военных рисков и обновление законодательной базы в сфере строительства. Соответствующую информацию сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Что предусматривает стратегия по рынку жилья?

Согласно презентации, подготовленной НБУ, стратегия развития ипотеки имеет целью создать условия для предоставления доступных кредитов на жилье.

Как отметил глава Нацбанка Андрей Пышный, стратегический документ был принят еще в 2024 году, однако его реализация требует ряда предпосылок. По его словам, украинские банки имеют необходимые ресурсы для активного ипотечного кредитования, поэтому сейчас важно сосредоточиться на создании соответствующей среды.

В условиях войны у девелоперов появляется важная миссия – не только поддерживать экономику, но и создавать жилье, которое будет безопасным, доступным и качественным. Это шанс обновить подход к урбанистике в Украине. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

Какие главные цели стратегии?

В НБУ обозначили основные задачи стратегии:

Минимизация рисков благодаря внедрению системы страхования военных рисков и совершенствованию норм строительного законодательства.

Прозрачное кредитование путем обновления стандартов раскрытия информации в соответствии с европейскими нормами и улучшения государственной поддержки ипотечных программ.

Защита кредиторов через модернизацию процедур по урегулированию проблемной задолженности.

Также предусмотрено развитие секьюритизации – механизма, что позволит масштабировать ипотечное кредитование через выпуск обеспеченных облигаций.

Воплощением стратегии будут заниматься Нацбанк, Кабинет Министров, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. В то же время важную роль должна сыграть Верховная Рада, которая должна обеспечить принятие необходимых изменений в законодательство.