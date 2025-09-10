Чим особливе таке дороге житло в Івано-Франківську, які там умови та який вигляд має квартира, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.
Що відомо про найдорожчу квартиру в Івано-Франківську?
Пентхаус розташований у клубному будинку з обмеженим доступом, відеонаглядом та підземним паркінгом. До помешкання входить особисте паркомісце та простора комора площею 8 квадратних метрів.
Коштує найдорожча станом на 10 вересня елітна квартира в Івано-Франківську 575 тисяч доларів.
Основні характеристики квартири:
- Загальна площа – понад 250 квадратних метрів.
- Є два рівні: на першому розташовані кухня-вітальня, 2 спальні, 2 санвузли, гардеробна та кабінет; на другому – спортзал, кладова, ще один санвузол із душем, електросауна з соляною стіною та вихід на терасу.
- Наявна тераса з краєвидом на парк Шевченка, міське озеро, Карпати та центр міста. Вона облаштована альтанкою з барбекю-зоною, декоративною підсвіткою, палубною дошкою та газоном. Є всі виводи під джакузі.
Такий вигляд має елітна квартира в Івано-Франківську / Фото OLX Нерухомість
Який ремонт у помешканні?
Квартира має дизайнерський ремонт з використанням преміальних матеріалів:
- паркетна дубова дошка та керамограніт;
- вбудовані меблі, є побутова техніка;
- система прихованого монтажу міжкімнатних дверей;
- рекуперація повітря, 4 кондиціонери, підігрів підлоги на обох рівнях;
- пожежна та охоронна сигналізація, датчики протікання води;
- індивідуальне газове опалення, бойлер.
Особливої уваги заслуговує власна тераса, яка більше нагадує приватний дворик у центрі міста. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Будинок зданий в експлуатацію, всі комунікації підключені.
Які ціни на квартири в Івано-Франківську?
У вересні 2025 року однокімнатна квартира на вторинного ринку в Івано-Франківську відповідно до даних порталу ЛУН у середньому коштує 38 тисяч доларів. За двокімнатну доведеться викласти 56 тисяч доларів, за трикімнатну – 72 тисячі доларів.
Ціни на помешкання продовжують рости. Експерти ринку нерухомості пояснюють це сукупністю чинників. Зокрема, дедалі більше покупців розглядають квартири як інвестицію для подальшої оренди. Одночасно зменшується кількість якісних пропозицій, а вартість будівельних матеріалів продовжує йти вгору. Не менш важливу роль відіграє й розташування: житло поблизу парків або в центральних районах суттєво переважає в ціні над об'єктами на околицях.