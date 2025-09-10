Чим особливе таке дороге житло в Івано-Франківську, які там умови та який вигляд має квартира, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.

Що відомо про найдорожчу квартиру в Івано-Франківську?

Пентхаус розташований у клубному будинку з обмеженим доступом, відеонаглядом та підземним паркінгом. До помешкання входить особисте паркомісце та простора комора площею 8 квадратних метрів.

Коштує найдорожча станом на 10 вересня елітна квартира в Івано-Франківську 575 тисяч доларів.

Основні характеристики квартири:

Загальна площа – понад 250 квадратних метрів.

Є два рівні: на першому розташовані кухня-вітальня, 2 спальні, 2 санвузли, гардеробна та кабінет; на другому – спортзал, кладова, ще один санвузол із душем, електросауна з соляною стіною та вихід на терасу.

Наявна тераса з краєвидом на парк Шевченка, міське озеро, Карпати та центр міста. Вона облаштована альтанкою з барбекю-зоною, декоративною підсвіткою, палубною дошкою та газоном. Є всі виводи під джакузі.

Такий вигляд має елітна квартира в Івано-Франківську / Фото OLX Нерухомість

Який ремонт у помешканні?

Квартира має дизайнерський ремонт з використанням преміальних матеріалів:

паркетна дубова дошка та керамограніт;

вбудовані меблі, є побутова техніка;

система прихованого монтажу міжкімнатних дверей;

рекуперація повітря, 4 кондиціонери, підігрів підлоги на обох рівнях;

пожежна та охоронна сигналізація, датчики протікання води;

індивідуальне газове опалення, бойлер.

Особливої уваги заслуговує власна тераса, яка більше нагадує приватний дворик у центрі міста. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Будинок зданий в експлуатацію, всі комунікації підключені.

Які ціни на квартири в Івано-Франківську?