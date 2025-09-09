Який же вигляд має помешкання, яке здивувало мережу, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення у тіктоці.

Що відомо про нестандартну квартиру?

Нещодавно з'явилося оголошення про продаж квартири за 30 тисяч доларів. Відомо, що житло в новобудові, має площу 41 квадратний метр і розташоване на сьомому поверсі. Але вразило українців зовсім не це.

Відео з оглядом квартири з’явилось мережі. Його опублікувала користувачка тіктоку, яка займається орендою та продажем житла у Хмельницькому. Ймовірно, саме в цьому місті й розташована незвична оселя.

Рієлторка у відео наголошує на головній перевазі квартири – панорамному краєвиді на місто. Однак користувачі звернули увагу на інше: стіни в помешканні збудовані з пористої цегли, викладеної "на ребро". Через численні отвори стіни виглядають ажурними й напівпрозорими, що й стало приводом для жартів у мережі.

Як люди реагують на помешкання?

Користувачі не стримувалися в коментарях:

ЖК Пористий шоколад.

Це не квартира, а друшляк.

Дірява цегла на ребро – це що за техноглоджія?

Квартира для бджіл?

Яка мереживна робота! Так тонко, аж просвічує.

В цій квартирі тільки макарони промивати можна.

Зручно – можна з сусідами балакати крізь стіни.

Який вигляд має квартира: дивіться відео

