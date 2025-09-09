Який же вигляд має помешкання, яке здивувало мережу, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення у тіктоці.
Зверніть увагу На ринку оренди з'явилася квартира зі "смертельною пасткою": що криється у спальні
Що відомо про нестандартну квартиру?
Нещодавно з'явилося оголошення про продаж квартири за 30 тисяч доларів. Відомо, що житло в новобудові, має площу 41 квадратний метр і розташоване на сьомому поверсі. Але вразило українців зовсім не це.
Відео з оглядом квартири з’явилось мережі. Його опублікувала користувачка тіктоку, яка займається орендою та продажем житла у Хмельницькому. Ймовірно, саме в цьому місті й розташована незвична оселя.
Рієлторка у відео наголошує на головній перевазі квартири – панорамному краєвиді на місто. Однак користувачі звернули увагу на інше: стіни в помешканні збудовані з пористої цегли, викладеної "на ребро". Через численні отвори стіни виглядають ажурними й напівпрозорими, що й стало приводом для жартів у мережі.
Як люди реагують на помешкання?
Користувачі не стримувалися в коментарях:
- ЖК Пористий шоколад.
- Це не квартира, а друшляк.
- Дірява цегла на ребро – це що за техноглоджія?
- Квартира для бджіл?
- Яка мереживна робота! Так тонко, аж просвічує.
- В цій квартирі тільки макарони промивати можна.
- Зручно – можна з сусідами балакати крізь стіни.
Який вигляд має квартира: дивіться відео
Яке інше цікаве житло продають?
У Великій Британії виставили на продаж компактний будинок, який користувачі мережі вже охрестили "розкішним сараєм". У мережі звернули увагу на серйозний недолік – будинок розташований просто серед парковки, що зіпсувало позитивне враження від стильних фото інтер'єру.
В американському місті Ґатлінберг продають оригінальний будинок, що нагадує стопку млинців. Площа дому становить 184 квадратних метри, а інтер'єр зроблений у жовтих відтінках із тематичним оформленням.