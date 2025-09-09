Как же выглядит помещение, которое удивило сеть, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление в тиктоке.

Обратите внимание На рынке аренды появилась квартира со "смертельной ловушкой": что кроется в спальне

Что известно о нестандартной квартире?

Недавно появилось объявление о продаже квартиры за 30 тысяч долларов. Известно, что жилье в новостройке, имеет площадь 41 квадратный метр и расположено на седьмом этаже. Но поразило украинцев совсем не это.

Видео с осмотром квартиры появилось сети. Его опубликовала пользовательница тиктоку, которая занимается арендой и продажей жилья в Хмельницком. Вероятно, именно в этом городе и расположен необычный дом.

Риелтор в видео отмечает главное преимущество квартиры – панорамном виде на город. Однако пользователи обратили внимание на другое: стены в квартире построены из пористого кирпича, выложенного "на ребро". Из-за многочисленных отверстий стены выглядят ажурными и полупрозрачными, что и стало поводом для шуток в сети.

Как люди реагируют на помещение?

Пользователи не сдерживались в комментариях:

  • ЖК Пористый шоколад.
  • Это не квартира, а дуршлаг.
  • Дырявый кирпич на ребро – это что за техноглоджия?
  • Квартира для пчел?
  • Какая кружевная работа! Так тонко, аж просвечивает.
  • В этой квартире только макароны промывать можно.
  • Удобно – можно с соседями болтать сквозь стены.

Как выглядит квартира: смотрите видео

Какое другое интересное жилье продают?

  • В Великобритании выставили на продажу компактный дом, который пользователи сети уже окрестили "роскошным сараем". В сети обратили внимание на серьезный недостаток – дом расположен прямо среди парковки, что испортило положительное впечатление от стильных фото интерьера.
  • В американском городе Гатлинберг продают оригинальный дом, напоминающий стопку блинов. Площадь дома составляет 184 квадратных метра, а интерьер сделан в желтых оттенках с тематическим оформлением.