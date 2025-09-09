Во-первых, в одной из комнат невозможно стоять в полный рост. Во-вторых, возле кровати на верхнем этаже есть огромная дыра, куда можно просто провалиться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lad Bible.

Обратите внимание В одном из польских городов запускают программу льготного жилья: какое условие участия

Какую "смертельную ловушку" заметили в лондонской квартире?

На вид это обычное жилье, но его планировка просто ошеломила потенциальных арендаторов. В кваритире есть три спальни, одна из которых расположена на чердаке. Добраться до нее можно только через люк в потолке на кухне.

Дело в том, что и спальная такая крошечная, что там не встать в полный рост. А люк расположен сразу возле кровати, то есть оттуда можно легко упасть на нижний этаж по неосторожности.



Люк сразу рядом с кроватью / Фото Kennedy News and Media

Объявление распространилось по соцсетям, поэтому его активно комментировали. По мнению большинства, ттакое жилье опасно и может быть даже незаконным по своей планировке:

Представьте, что вы провалились туда ночью;

Как вы вообще меняете простыни?;

Вторая спальня – это, наверное, гамак под лестницей";

Это смертельная ловушка.

Жилье оценивается в 2650 фунтов в месяц, а это около 147 тысяч гривен. Оно расположено в районе Уолтемстоу, Восточный Лондон.

Как выглядит самая маленькая квартира в Британии?

В городе Шеффилд недавно продавали квартиру, которую назвали самой маленькой на рынке в Британии. Ее площадь – 21 квадратный метр.

Помещение вмещает только одну комнату, которая напоминает длинный коридор, и ванную комнату. На фото видно, что под одной стеной стоит диван и небольшой матрас, а под другой – несколько шкафов, плита, духовка и холодильник.

Квартира настолько крошечная, что к противоположным стенам можно прикоснуться обеими руками одновременно.