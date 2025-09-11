На ринку вторинного житла завжди є помешкання, які продають відчутно нижче від середніх цін. Це пояснюється, наприклад, незручним розташуванням, відсутністю ремонту тощо. Нещодавно на продаж виставили таку квартиру, її ціна – усього 2 000 доларів.

Про те, де розташоване помешкання та які в ньому умови, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на DIM.RIA.

Що відомо про найдешевше житло на ринку вторинної нерухомості України?

Станом на 11 вересня 2025 року найдешевшим вторинним житлом України, яке зараз продають через профільні сайти, є двокімнатна квартира у селі Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області. Житло загальною площею 45,9 квадратного метра розташоване на першому поверсі цегляної двоповерхівки, збудованої за типовим проєктом хрущовки.

Квартира складається з двох кімнат площею 16,3 та 16,5 квадрата, невеликої кухні на 4,6 квадрата, а також суміщеного санвузла, де ванна займає 3 квадрати.

Стан житла – без ремонту, із базовим оздобленням: стелі поштукатурені, стіни та підлога без фінішного покриття (дощата підлога). Опалення у квартирі відсутнє, проте підключені всі основні комунікації – електрика, газ, водопровід та каналізація. Установлені лічильники на електроенергію, газ і воду. Двір – прохідного типу.

Попри свій скромний стан, квартира має зареєстровані документи й готова до продажу. Ціна на житло всього 2 000 доларів, при цьому власник зазначає, що можливий торг.

Такий вигляд має квартира на Дніпропетровщині за 2 тисячі доларів / Фото DIM.RIA

Де в Україні можна купити недороге житло?