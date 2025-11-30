Какое здание в Одессе считают самым древним: почему оно получило этот статус лишь недавно

Здание, которое долгое время называли самым древним в Одессе, в 1990-х годах снесли. Из-за этого титул перешел к другому сооружению.

Какое же здание теперь называют самым древним в Одессе, 24 Канал рассказывает со ссылкой на odessa-future.com.ua.

Какое здание считают самым древним в Одессе?

Когда-то самым старым в Одессе считали Турецкий дом в Красном переулке, возведенный в 1792 году. Но в 1992 году его снесли. Сейчас это место занял Дом Дерибаса, построенный в 1798 году в стиле ампир.

Это двухэтажное здание с тремя фасадами – на Городской сад, Дерибасовскую и Гавану. Удачное расположение рядом с Пассажем всегда привлекало торговцев, хотя долгое время дом оставался семейной собственностью Дерибасов.



Турецкий дом, который снесли / Фото с odessa-future.com.ua

Что известно об истории этого сооружения?

Феликс де Рибас подарил землю Городскому саду, но впоследствии она перешла к Соломону Исааковичу, а после его смерти – к Рашель. В середине 19 века Рашель превратила дом в центр досуга: здесь открывали кофейни, кондитерские, небольшие галереи и художественные выставки.

Как пишет Vgorode, фамилия де Рибас обычно ассоциируется с Хосе (Иосифом) де Рибасом, основателем Одессы и ее первым градоначальником. Его же брат Феликс стал родоначальником "одесских Дерибасов" и первым плац-майором молодого города. Кроме того, Феликс де Рибас занимал должность генерального консула королевства Обеих Сицилий в портах Черного и Азовского морей.

В 1890-х часть здания выкупила газета "Южное обозрение". А уже в 1913 году братья Уточкины открыли здесь кинотеатр "Кино-Уточ-Кино", который быстро стал популярным и расширился до большинства помещений дома.



Дом Дерибаса / Фото с odessa-future.com.ua

После пожара 1998 года кинотеатр все же восстановили, но через восемь лет он закрылся, а на его месте открыли кафе. Изначально здание возвели в классическом стиле с элементами барокко. Позже, во времена Уточкиных, фасад стал более массивным, с колоннами и эффектными углами. Обновленная архитектура осталась классической, но приобрела выразительную многослойность и органично вписалась в атмосферу старой Одессы.

Что известно о самых старых зданиях в украинских городах?

В Киеве древнейшим жилым домом считают дом купцов Нечаевых на Контрактовой площади, 7. Ее история достигает 1760 года, и сооружение дожило до сегодняшнего дня.

В Луцке старейший жилой дом стоит на улице Кафедральной. Это памятник архитектуры XVI века, возведенный бискупом Андреем Фальчевским. Здание сохранило свое первоначальное назначение – двухэтажное жилье с подвалом.

В Хмельницком древнейшим жилым домом, дошедшим до наших дней, является сооружение на улице Каменецкой. Ее в 1862 году возвел купец и благотворитель Гершко Маранц, известный поддержкой еврейской общины и тем, что предоставлял бесплатное жилье местному раввину.