Яку будівлю в Одесі вважають найдавнішою: чому вона отримала цей статус лише нещодавно

Будівлю, яку тривалий час називали найдавнішою в Одесі, у 1990-х роках знесли. Через це титул перейшов до іншої споруди.

Яку ж будівлю тепер називають найдавнішою в Одесі?

Яку будівлю вважають найдавнішою в Одесі?

Колись найстарішим в Одесі вважали Турецький будинок у Червоному провулку, зведений у 1792 році. Але в 1992 році його знесли. Нині це місце зайняв Будинок Дерибаса, збудований у 1798 році в стилі ампір.

Це двоповерхова будівля з трьома фасадами – на Міський сад, Дерибасівську та Гавану. Вдале розташування поруч із Пасажем завжди приваблювало торговців, хоча довгий час будинок залишався родинною власністю Дерибасів.



Турецький будинок, який знесли / Фото з odessa-future.com.ua

Що відомо про історію цієї споруди?

Фелікс де Рібас подарував землю Міському саду, але згодом вона перейшла до Соломона Ісаковича, а після його смерті – до Рашель. У середині 19 століття Рашель перетворила будинок на центр дозвілля: тут відкривали кав'ярні, кондитерські, невеликі галереї та мистецькі виставки.

Як пише Vgorode, прізвище де Рібас зазвичай асоціюється з Хосе (Йосипом) де Рібасом, засновником Одеси та її першим градоначальником. Його ж брат Фелікс став родоначальником "одеських Дерибасів" і першим плац-майором молодого міста. Крім того, Фелікс де Рібас обіймав посаду генерального консула королівства Обох Сицилій у портах Чорного та Азовського морів.

У 1890-х частину будівлі викупила газета "Південний огляд". А вже 1913 року брати Уточкіни відкрили тут кінотеатр "Кіно-Уточ-Кіно", який швидко став популярним і розширився до більшості приміщень будинку.



Будинок Дерибаса / Фото з odessa-future.com.ua

Після пожежі 1998 року кінотеатр все ж відновили, але через вісім років він закрився, а на його місці відкрили кафе. Спочатку будівлю звели в класичному стилі з елементами бароко. Пізніше, за часів Уточкіних, фасад став масивнішим, із колонами та ефектними кутами. Оновлена архітектура залишилася класичною, але набула виразної багатошаровості та органічно вписалася в атмосферу старої Одеси.

Що відомо про найстаріші будівлі в українських містах?

У Києві найдавнішим житловим будинком вважають оселю купців Нечаєвих на Контрактовій площі, 7. Її історія сягає 1760 року, і споруда дожила до сьогодні.

У Луцьку найстаріший житловий дім стоїть на вулиці Кафедральній. Це пам'ятка архітектури XVI століття, зведена біскупом Андрієм Фальчевським. Будівля зберегла своє первісне призначення – двоповерхове житло з підвалом.

У Хмельницькому найдавнішим житловим будинком, що дійшов до наших днів, є споруда на вулиці Кам'янецькій. Її у 1862 році звів купець і благодійник Гершко Маранц, відомий підтримкою єврейської громади та тим, що надавав безкоштовне житло місцевому рабину.