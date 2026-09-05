Ее назвали самым уродливым зданием в мире: как выглядит эта советская многоэтажка

В Молдове находится одна из самых известных советских высоток, которую в свое время назвали "самым уродливым зданием в мире". Здание отличается необычной конструкцией, но за десятилетия его первоначальный облик сильно изменился.

Какое многоэтажное здание считается самым уродливым зданием СССР

Башня "Романита" долгое время была самым высоким зданием Кишинева, однако впоследствии приобрела совсем иную славу. В 2019 году франко-немецкий телеканал ARTE выпустил о ней документальный сюжет, который изначально назвали "Самое уродливое здание в мире". После критики это название изменили, пишет Revista Casa e Jardim.

"Романиту" строили с 1978 по 1986 год по проекту архитектора Олега Вронского. Ее высота составляет около 77 метров, в здании 22 этажа и два подземных технических уровня. 16 жилых этажей выступают за пределы центральной части и удерживаются на железобетонном ядре. Именно такая конструкция сформировала узнаваемый узкий силуэт башни.

Здание проектировалось в условиях дефицита жилья в Кишиневе. По тогдашним нормам на одного человека предусматривалось около 6 квадратных метров. На каждом жилом этаже было по восемь квартир, которые объединял круговой коридор с естественным освещением. Квартиры имели две комнаты для двух жильцов, прихожую и санузел, а кухни и зоны отдыха были общими.

Башня должна была стать частью более крупного комплекса с кафетерием и спортивным залом. На верхних уровнях также планировалось открыть смотровое кафе, однако часть замысла так и не была реализована.

После приватизации квартир в 1990-х жильцы начали расширять жилье за счет балконов. Самовольные пристройки постепенно изменили первоначальный фасад и создали дополнительную нагрузку на конструкции. Каркас "Романиты" до сих пор остается устойчивым, однако сама высотка уже нуждается в ремонте.

Напомним, что в СССР также экспериментировали с круглыми многоэтажками. Однако необычная планировка оказалась непрактичной: жильцы жаловались на комнаты в форме трапеции, недостаток солнечного света и плохую циркуляцию воздуха.