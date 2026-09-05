Какое многоэтажное здание считается самым уродливым зданием СССР

Башня "Романита" долгое время была самым высоким зданием Кишинева, однако впоследствии приобрела совсем иную славу. В 2019 году франко-немецкий телеканал ARTE выпустил о ней документальный сюжет, который изначально назвали "Самое уродливое здание в мире". После критики это название изменили, пишет Revista Casa e Jardim.

"Романиту" строили с 1978 по 1986 год по проекту архитектора Олега Вронского. Ее высота составляет около 77 метров, в здании 22 этажа и два подземных технических уровня. 16 жилых этажей выступают за пределы центральной части и удерживаются на железобетонном ядре. Именно такая конструкция сформировала узнаваемый узкий силуэт башни.

Здание проектировалось в условиях дефицита жилья в Кишиневе. По тогдашним нормам на одного человека предусматривалось около 6 квадратных метров. На каждом жилом этаже было по восемь квартир, которые объединял круговой коридор с естественным освещением. Квартиры имели две комнаты для двух жильцов, прихожую и санузел, а кухни и зоны отдыха были общими.

Башня должна была стать частью более крупного комплекса с кафетерием и спортивным залом. На верхних уровнях также планировалось открыть смотровое кафе, однако часть замысла так и не была реализована.

После приватизации квартир в 1990-х жильцы начали расширять жилье за счет балконов. Самовольные пристройки постепенно изменили первоначальный фасад и создали дополнительную нагрузку на конструкции. Каркас "Романиты" до сих пор остается устойчивым, однако сама высотка уже нуждается в ремонте.

Напомним, что в СССР также экспериментировали с круглыми многоэтажками. Однако необычная планировка оказалась непрактичной: жильцы жаловались на комнаты в форме трапеции, недостаток солнечного света и плохую циркуляцию воздуха.