Яку багатоповерхівку вважають найпотворнішою будівлею СРСР

Вежа "Романіта" тривалий час була найвищою будівлею Кишинева, однак згодом отримала зовсім іншу славу. У 2019 році французько-німецький телеканал ARTE випустив про неї документальний сюжет, який спочатку назвали "Найпотворнішою будівлею у світі". Після критики цю назву змінили, пише Revista Casa e Jardim.

"Романіту" будували з 1978 до 1986 року за проєктом архітектора Олега Вронського. Її висота становить близько 77 метрів, у будівлі 22 поверхи та два підземні технічні рівні. 16 житлових поверхів виступають за межі центральної частини й тримаються на залізобетонному ядрі. Саме така конструкція сформувала впізнаваний вузький силует вежі.

Будинок проєктували в умовах дефіциту житла в Кишиневі. За тодішніми нормами на одну людину передбачали близько 6 квадратних метрів.

На кожному житловому поверсі було по вісім квартир, які об'єднував круговий коридор із природним освітленням. Квартири мали дві кімнати для двох мешканців, передпокій і санвузол, а кухні та зони відпочинку були спільними.

Вежа мала стати частиною більшого комплексу з кафетерієм і спортивним залом. На верхніх рівнях також планували оглядове кафе, однак частину задуму так і не реалізували.

Після приватизації квартир у 1990-х мешканці почали розширювати житло коштом балконів. Самовільні прибудови поступово змінили первісний фасад і створили додаткове навантаження на конструкції. Каркас "Романіти" досі залишається стійким, однак сама висотка вже потребує ремонту.

Нагадаємо, у СРСР також експериментували з круглими багатоповерхівками. Однак незвичне планування виявилося непрактичним: мешканці скаржилися на кімнати у формі трапеції, нестачу сонячного світла та погану циркуляцію повітря.