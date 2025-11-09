Самое высокое здание в Украине расположено в Киеве. Высота дома составляет аж 168 метров. В свое время его появление вызвало противоречивые комментарии.

Подробнее о том, где расположено и как выглядит самое высокое здание в Украине, рассказывает 24 Канал.

Самый высокий небоскреб Украины: где расположен и какую имеет высоту?

В Киеве, на Кловском спуске, 7, расположен самый высокий небоскреб страны. Его высота достигает 168 метров. Как указано на Office Finder, комплекс состоит из двух частей: 47-этажного жилого дома (ЖК "Кловский") и 18-этажного бизнес-центра Carnegie Tower.

Строительство стартовало в 2006 году, а завершилось в 2012-м. С тех пор сооружение стало символом современной архитектуры столицы, но одновременно – предметом споров о его влиянии на облик города.

Кто спроектировал небоскреб и почему его критикуют?

Авторы проекта – архитекторы Сергей Бабушкин и Андрей Мазур из "Архитектурного союза". Здание создали в постмодернистском стиле, хотя некоторые специалисты считают его примером псевдоисторизма. Архитектура имеет ярусную структуру, напоминающую Большую лаврскую колокольню, а отдельные варианты фасада даже воспроизводили цвета Лавры.

Изначально жилая часть должна была быть 37-этажной, но позже количество этажей увеличили до 47.

Небоскреб расположен в престижном районе Печерск, рядом с метро "Кловская". Бизнес-центр предлагает аренду офисов класса B с современными удобствами: подземным паркингом, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.



Самое высокое здание в Украине / Фото ЛУН

В жилой части – квартиры с панорамными видами на Киев, большинство из которых раскупили еще на этапе строительства.

Несмотря на статус самого высокого дома в Украине, небоскреб часто критикуют за нарушение исторического ландшафта города. ЮНЕСКО даже выражало беспокойство из-за того, что сооружение влияет на панораму Киево-Печерской лавры.

Среди предложений звучали радикальные варианты – от демонтажа здания до изменения фасада на зеркальный, чтобы уменьшить его визуальное влияние.

К слову, согласно данным на портале ЛУН по состоянию на 9 ноября в этом ЖК продают несколько квартир. Цены на них варьируются от 7,2 до 28,5 миллиона гривен – все зависит от площади жилья и состояния ремонта в нем.

Где расположена самая большая в мире жилая многоэтажка?

Самой большой жилой многоэтажкой в мире считают башню Regent International в китайском Ханчжоу. Высота здания – 206 метров, оно рассчитано на 20 – 30 тысяч жителей. Внутри есть квартиры, офисы, магазины, рестораны и спортзалы – все для жизни без необходимости выходить наружу.

Автор проекта – архитектор Алисия Лу, известна благодаря отелю Marina Bay Sands в Сингапуре. Сначала башню планировали как шестизвездочный отель, но впоследствии сделали "вертикальным городом" с акцентом на комфорт и экологичность.

Сооружение в бруталистском стиле имеет S-образную форму, что улучшает освещение и вентиляцию, а внутренние переходы объединяют блоки в единое пространство.