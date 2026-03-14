Там живут миллиардеры: 5 улиц мира, где дома стоят дороже всего

В мире есть улицы, которые давно стали символами сверхдорогой недвижимости и жизни глобальной элиты. Здесь покупают жилье миллиардеры, международные инвесторы и знаменитости, а отдельные дома стоят десятки миллионов долларов. Эксперты называют такие адреса "рядами миллиардеров".

Как появились "ряды миллиардеров"?

Подробнее об улицах с самой дорогой жилой недвижимостью рассказывает Square Mile.

Сегодня самые дорогие улицы мира ассоциируются с роскошью, приватностью и престижем.

Однако исторически многие из них возникли как амбициозные архитектурные проекты – широкие проспекты или престижные районы вблизи культурных или финансовых центров. Со временем в этих локациях начало концентрироваться богатство. В результате они превратились в адреса, где покупают жилье сверхбогатые люди, для которых недвижимость является не только местом жительства, но и символом статуса.

Такие районы определяются сочетанием нескольких факторов:

ограниченным предложением;

престижным расположением;

безопасностью;

глобальной репутацией.

Именно сочетание этих факторов создает дефицит предложения. Во многих таких районах новое строительство почти невозможно, поэтому каждая продажа становится событием на рынке недвижимости и может устанавливать новые ценовые рекорды.

Среди них – Бишопс-авеню в Лондоне, закрытый квартал Вилла Монморанси в Париже, Нассим-роуд в Сингапуре, Дип-Уотер-Бей в Гонконге и коридор сверхвысоких небоскребов на 57-й улице в Нью-Йорке.

Эксперты отмечают, что в последние годы меняются и требования покупателей элитной недвижимости. Состоятельные клиенты все больше ценят приватность, поэтому растет спрос на дома с отдельными входами, подземными паркингами и собственными службами безопасности.

Где расположены 6 самых дорогих улиц мира?

Бишопс-авеню в Лондоне является одной из самых известных "улиц миллиардеров". Она появилась еще в XIX веке на территории бывших охотничьих угодий епископа Лондонского. В 1930-х годах ее называли "рядом миллионеров", а после Второй мировой войны она превратилась в место проживания глобальной элиты.

Среди владельцев недвижимости здесь были, в частности, король Греции Константин II, султан Брунея и сталелитейный магнат Лакшми Миттал.

По данным Savills, средняя стоимость домов на Бишопс-авеню составляет около 10,4 миллиона фунтов, а максимальная цена может достигать 24,5 миллиона фунтов, что примерно в 1,7 раза дороже жилья в окружающих районах.

Закрытый квартал Вилла Монморанси в Париже основали еще в 1853 году на территории бывших аристократических земель. Здесь расположены примерно 100 частных домов на тихих зеленых улицах.

Строгие правила застройки запрещают разделение участков и краткосрочную аренду, что помогает сохранять приватность и пространство.

Дома площадью около 400 квадратных метров, требующие ремонта, могут стоить от 7 до 9 миллионов евро, тогда как большие особняки с бассейнами и садами оценивают в десятки миллионов евро.

Для сравнения, по данным Numbeo, средняя цена квадратного метра в центральных районах крупных европейских столиц обычно составляет примерно 8 – 15 тысяч евро. На самых дорогих улицах мира она может быть в несколько раз выше.

Нассим-роуд в Сингапуре – район больших частных бунгало. В стране существует примерно 2 000 таких домов, поэтому предложение очень ограничено.

Район привлекает магнатов, дипломатов и международных инвесторов, а его популярность объясняют близостью к Орчард-роуд, Ботаническому саду и элитным школам.

Дип-Уотер-Бей в Гонконге является одним из самых престижных районов. Он известен тем, что здесь живут представители самых богатых бизнес-династий города.

Покупателей привлекают виды на побережье, а также близость к престижным клубам, в частности Hong Kong Country Club и Hong Kong Golf Club.

По словам брокеров, при продаже домов в этом районе несколько состоятельных покупателей могут соревноваться за один объект.

57-я улица в Нью-Йорке, где сосредоточены сверхвысокие жилые башни с видом на Центральный парк.

По данным Christie's International Real Estate, средняя цена продажи элитной недвижимости в этом коридоре составляет примерно 25,6 миллиона долларов, а медианная – около 17,6 миллиона долларов.

Эксперты отмечают, что даже несмотря на экономические колебания сделки на сумму более 20 миллионов долларов здесь продолжают заключать регулярно, а объекты с видом на Центральный парк остаются особенно востребованными среди международных покупателей.

Улицы с самой дорогой недвижимостью в мире

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что такие адреса фактически формируют отдельный сегмент глобального рынка жилья. Из-за ограниченного количества объектов и высокого спроса среди международных инвесторов недвижимость на "улицах миллиардеров" часто дорожает быстрее, чем жилье в других районах городов. Именно поэтому такие объекты рассматривают не только как престижное место жительства, но и как долгосрочную инвестицию.

Какие города мира имеют самую дорогую аренду жилья?

В 2026 году Нью-Йорк стал самым дорогим городом в мире по аренде жилья, где средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает примерно 4 520 долларов в месяц.

В десятку городов с самыми высокими ценами на аренду также вошли Сан-Франциско, Бостон, Лондон, Бруклин, Джерси, Цуг, Сан-Диего, Сан-Хосе и Майами, где аренда однокомнатного жилья превышает 2 900 – 3 400 долларов. Рейтинг составили на основе средних цен аренды однокомнатных квартир, которые проанализировали аналитики международной базы данных Numbeo.

Если учитывать не только аренду, но и общие расходы на жизнь, самыми дорогими городами мира становятся преимущественно швейцарские города, в частности Цюрих, Женева, Базель и Лозанна. Для сравнения, аренда жилья в Киеве примерно в 12 раз дешевле, ведь средняя стоимость составляет около 17 тысяч гривен в месяц.