Архитектура – это не только о комфорте и функциональности. Порой она становится настоящим искусством и поражает своими необычными формами. В мире есть немало сооружений, которые удивляют, вдохновляют и даже шокируют туристов.

Где расположены самые необычные из них – расскажет 24 Канал со ссылкой на Atlas Obscura.

Дом-корзинка, Огайо, США

"Дом-корзинка" – одно из самых странных офисных зданий в мире. Сооружение площадью 180 тысяч квадратных футов выполнено в форме огромной корзины для покупок, которую производит компания Longaberger.

В здании работало около 500 человек, вес сооружения достигает 9 тысяч тонн, а в семиэтажном комплексе – 84 окна. Самая яркая деталь – ручки на крыше, точно повторяющие корзину Лонгабергер. Вечером дом особенно эффектный благодаря подсветке, которая создает над водой романтическую атмосферу.



Дом-корзинка в США / Фото longaberger.com

Хабитат 67, Монреаль, Канада

Этот жилой комплекс уже более 40 лет считается визитной карточкой Монреаля. Архитектор Моше Сафди создал настоящий эксперимент: хаотично разместил 346 кубов, каждый из которых образует уникальную квартиру.

В итоге на площади комплекса удалось обустроить 146 различных помещений, каждое с собственным двориком или палисадником. "Хабитат 67" соединил идею приватности с оптимальным использованием пространства и стал архитектурной легендой.



Хабитат 67 в Канаде / Фото longaberger.com

Дыра-дом (The Hole House), Техас, США

В Хьюстоне расположено сооружение, которое могло исчезнуть навсегда. Дом планировали снести, чтобы возвести новый, но художники Дэн Хевел и Дин Рак решили спасти его. Они создали в стенах фантастический туннель, превратив здание в арт-объект.

Впоследствии место стало популярным среди посетителей, и его официально сохранили как музей современного искусства.



Дыра-дом в США / Фото "Википедия"

Эти здания доказывают, что архитектура может быть смелой, креативной и даже немного причудливой. Они привлекают туристов не менее, чем исторические памятники, и точно оставляют незабываемые впечатления.

Какие необычные здания есть в Украине?

Однако архитектурные жемчужины есть не только за рубежом. В Киеве также есть несколько уникальных сооружений, среди которых Дом Искюль-Гильденбранда, Дом с химерами, Замок Ричарда, "Шоколадный домик" и Дом Сироткина.