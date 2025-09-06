Архітектура – це не лише про комфорт і функціональність. Часом вона стає справжнім мистецтвом і вражає своїми незвичними формами. У світі є чимало споруд, які дивують, надихають і навіть шокують туристів.

Де розташовані найбільш незвичні з них – розкаже 24 Канал з посиланням на Atlas Obscura.

Дивіться також Кухня Єви Лонгорії: яка одна проста деталь додає їй помітної розкоші

Будинок-кошик, Огайо, США

"Будинок-кошик" – одна з найдивніших офісних будівель у світі. Споруда площею 180 тисяч квадратних футів виконана у формі величезного кошика для покупок, який виробляє компанія Longaberger.

У будівлі працювало близько 500 людей, вага споруди сягає 9 тисяч тонн, а у семиповерховому комплексі – 84 вікна. Найяскравіша деталь – ручки на даху, що точно повторюють кошик Лонгабергер. Увечері будинок особливо ефектний завдяки підсвічуванню, яке створює над водою романтичну атмосферу.



Будинок-кошик у США / Фото longaberger.com

Хабітат 67, Монреаль, Канада

Цей житловий комплекс уже понад 40 років вважається візитівкою Монреаля. Архітектор Моше Сафді створив справжній експеримент: хаотично розмістив 346 кубів, кожен з яких утворює унікальну квартиру.

У підсумку на площі комплексу вдалося облаштувати 146 різних помешкань, кожне з власним двориком чи палісадником. "Хабітат 67" поєднав ідею приватності з оптимальним використанням простору та став архітектурною легендою.



Хабітат 67 у Канаді / Фото longaberger.com

Дірка-будинок (The Hole House), Техас, США

У Х'юстоні розташована споруда, яка могла зникнути назавжди. Будинок планували знести, щоб звести новий, але митці Ден Хевел і Дін Рак вирішили врятувати його. Вони створили у стінах фантастичний тунель, перетворивши будівлю на арт-об'єкт.

Згодом місце стало популярним серед відвідувачів, і його офіційно зберегли як музей сучасного мистецтва.



Дірка-будинок у США / Фото "Вікіпедія"

Ці будівлі доводять, що архітектура може бути сміливою, креативною й навіть трішки химерною. Вони приваблюють туристів не менше, ніж історичні пам'ятки, і точно залишають незабутні враження.

Які незвичні будівлі є в Україні?

Однак архітектурні перлини є не лише за кордоном. У Києві також є кілька унікальних споруд, серед яких Будинок Іскюль-Гільденбранда, Будинок з химерами, Замок Річарда, "Шоколадний будиночок" та Будинок Сироткіна.