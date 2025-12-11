10 самых высоких зданий во Львове: какое сооружение возглавляет рейтинг

Львов постепенно формирует новый силуэт, в котором исторические башни сочетаются с современными жилыми высотками. В разных районах города появляются новые здания, определяющие архитектурный рельеф.

ЖК Avalon Up

ЖК Avalon Up на Сыхове является самой высокой жилой застройкой Львова – две башни достигли около 90 метров. Комплекс продолжают развивать, а новая секция, по планам, будет иметь до 93 метров. Это один из ключевых проектов современной высотной архитектуры города.

ЖК Avalon Up / Фото сайт Avalon

Церковь святых Ольги и Елизаветы

Высота шпиля церкви святых Ольги и Елизаветы составляет примерно 88 метров, что делает ее одной из самых высоких сакральных сооружений города.

Храм построен в начале 20 века и был заметным ориентиром для путешественников, которые въезжали во Львов. Сооружение остается одним из самых узнаваемых зданий города.

Церковь святых Ольги и Елизаветы / Фото Wikipedia

ЖК Счастливый Platinum

Жилой комплекс Счастливый Platinum на проспекте Черновола имеет высоту около 78 метров и более 20 этажей. Здание возвели в 2020-х годах, и оно стало одной из основных вертикалей северной части города. Высотка заметно влияет на формирование плотной современной застройки возле центральных транспортных путей.

ЖК Счастливый Platinum / Фото сайт Platinum

Дом на Зубровской

Жилой дом на Зубровской, 32 высотой около 68 метров и имеет 16 этажей. Построенный в середине 2000-х годов, он стал началом активного изменения силуэта города. Здание является примером жилых комплексов переходного периода, когда во Львове увеличили этажность новых объектов.

Дом на Зубривской / Фото Wikipedia

Латинский кафедральный собор

Колокольня Латинского собора имеет высоту около 66 метров и остается одной из ключевых вертикалей центральной части Львова. Собор формирует исторический облик площади Кафедральной и прилегающих кварталов. Благодаря расположению и силуэту сооружение долгое время было самым высоким акцентом старого города.

Латинский кафедральный собор / Фото Wikipedia

Башня Корнякта

Башня Корнякта, принадлежащая ансамблю Успенской церкви, достигает почти 66 метров. Это одно из самых известных ренессансных сооружений Львова, возведена в XVII веке. Башня сохраняет статус архитектурного сооружения и формирует характерный вид исторической части города, оставаясь ключевым ориентиром.

Башня Корнякта / Фото Wikipedia

Львовская ратуша

Башня Львовской ратуши, высотой 65 метров, является центральным архитектурным акцентом площади Рынок. Сооружение объединяет административную функцию и смотровую площадку, что обеспечивает панораму всего города. Благодаря своей высоте ратуша остается самым заметным зданием в сердце Львова.

Львовская ратуша / Фото Wikipedia

Дома на проспекте Черновола

Два шестнадцатиэтажных здания на проспекте Черновола достигают примерно 60 метров. Возведенные в 1980-х годах, они стали типичным примером крупнопанельной жилой застройки того времени. Благодаря расположению возле транспортного коридора дома определяют силуэт северного направления города.

Дома на проспекте Черновола / Фото Wikipedia

Дом на Панча

Жилая высотка на Панча, 18а-18в имеет 18 этажей и достигает около 57 метров. Построенное в 2008 году, сооружение стало одним из первых современных акцентов в районе. Оно существенно отличается от традиционной окружающей застройки.

Дом на Панча / Фото Wikipedia

Административное здание на Стрыйской

Здание налоговой службы на Стрыйской, 35 имеет около 53 метров высоты и 14 этажей. Возведенное в 1970-х годах, оно стало одним из ключевых административных сооружений южной части Львова.

Административное здание на Стрыйской / Фото kathmandu and beyond

Где расположено самое высокое здание в Украине?