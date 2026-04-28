250 комнат и 16 тысяч квадратных метров: как выглядит самый большой дом США

Имение Билтмор в США считают самым большим частным домом страны. Здание имеет сотни комнат и огромную площадь, а по внешнему виду больше напоминает дворец, чем жилье.

Где расположено поместье Биллмор и почему оно самое большое в США?

Имение Билтмор расположено в Северной Каролине, среди горного ландшафта, пишет whiteMAD.

Смотрите также Высокое здание ЕС: где расположен небоскреб-рекордсмен

Его построили в конце 19 века для семьи миллионеров Вандербильтов, и с того времени здание сохраняет статус крупнейшей частной резиденции в США.

Площадь поместья превышает 16 тысяч квадратных метров. Резиденцию планировали как роскошный загородный дом в европейском стиле, поэтому она имеет вид замка с башнями, большими окнами и богатой отделкой.

Имение Билтмор– самый большой дом в США / Фото whiteMAD

Для постройки использовали значительные объемы материалов. В частности, 4,5 тысяч тонн известняка и десятки тысяч кирпичей. В доме 704 окна и множество декоративных элементов, что делает фасад здания очень детализированным. Поэтому имение выглядит не как обычный дом, а как полноценный загородный сказочный дворец.

Сколько комнат и что внутри крупнейшего дома США?

В имении насчитывается 250 комнат. Часть помещений использовали для гостей, другие – для жизни семьи и работы персонала, что обслуживал дом.

Самым большим помещением считается банкетный зал с высотой потолка около 21 метра. Здесь проводили разные мероприятия, баллы и встречи, а интерьер дополняют скульптуры, декоративные элементы и гобелены из Фландрии.

Банкетный зал и другие комнаты в имении Биллмор / Фото whiteMAD

А самым прекрасным местом в имении называют зимний сад. Он имеет восьмиугольную форму и стеклянную крышу, а в центре расположен фонтан. Внутри растут экзотические растения, поэтому это пространство выглядит как отдельная зеленая зона прямо в доме.

Зимний сад / Фото whiteMAD, Sergiy Galyonkin

В залах сохранили много деталей, подчеркивающие статус собственников. Здесь можно увидеть гербы, орнаменты и украшения из дорогих материалов. Часть декора имеет символическое содержание: в банкетном зале почтили работников имения, принимавших участие в Первой мировой войне, а три золотых звезды напоминают о погибших.

Отдельное место занимает библиотека. В ней хранилось около 10 тысяч книг, а потолок украшает художественная роспись. Это помещение было важным для владельца Джорджа Вандербильта и отражало его интерес к культуре и искусству.

Библиотека в имении / Фото whiteMAD

На верхних этажах оборудовали частные комнаты и галереи с портретами. Все помещения оформлены с вниманием к деталям, что усиливает чувство масштаба и роскоши этого дома.

Как в Далласе продают причудливый замок?

В Техасе выставили на продажу дом за 5, 49 миллионов долларов, что больше напоминает сказочный замок, чем обычное жилье. Его построил известный архитектор Чарльз Дилбек, прославившийся нестандартными проектами, пишет Realtor.com.

Внешне дом имеет черты французского нормандского стиля. Каменная стена и ворота у входа создают впечатление загородного замка 19 века, хотя здание расположено в черте города. А внутри сохранили множество интересных элементов.