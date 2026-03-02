Один из старейших лифтов Европы сохранился во Львове: как он выглядит сегодня

В центре Львова сохранился механический лифт, который считают одним из старейших в Европе. Его установили около 1880 года специально для графа Владимира Дидушицкого, основателя Естественного музея.

Где расположен один из старейших лифтов во Львове?

Подъемник сейчас находится в здании Государственного природоведческого музея на улице Театральной, рассказывают на странице "Экскурсии во Львове".

Именно этот дом в 19 веке выкупил граф Владимир Дидушицкий, чтобы открыть там музей с собственной коллекцией естественных экспонатов.

Здание имеет три этажа, и лифт был смонтирован во внутренней части здания. Его установили примерно в 1880 году, когда подобные механические подъемники только начинали появляться в европейских городах. Львовский экземпляр сохранился по сей день, хотя сейчас не эксплуатируется.

Почему для графа установили отдельный механический подъемник?

В преклонном возрасте Владимир Дидушицкий из-за паралича ног передвигался на кресле колесном. Поскольку музей располагался на трех этажах, подниматься по лестнице он уже не мог.

Специально для него в Вене изготовили механический деревянный лифт. Это позволяло графу подниматься между этажами и осматривать экспозиции без посторонней помощи. Поэтому конструкция изготовлена индивидуально с невероятным технологическим уровнем исполнения для того времени.

Каким был этот лифт и что известно о его конструкции?

Лифт был полностью механическим и работал без электричества. Конструкция состояла из деревянной кабины, системы веревок и противовесов. Подъем осуществлялся с помощью механического привода, что соответствовало технологиям конца 19 века, пишет издание "Фотографии старого Львова".

Его называют одним из древнейших механических лифтов Европы, которые сохранились до сегодня. Несмотря на почтенный возраст, элементы конструкции остались аутентичными. Сейчас подъемник не функционирует, однако является важной частью истории здания и примером ранних инженерных решений в городской архитектуре Львова.

