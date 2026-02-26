Где расположен самый старый жилой дом Львова?

Дом стоит слева от храма Матери Божьей на площади Звенигородской. Сама площадь является одной из самых маленьких в центральной части Львова, однако относится к древним центрам городской застройки, пишет 24 Канал.

Смотрите также Хрущевки должны были исчезнуть еще в 90-х: почему старые дома до сих пор стоят

Современное архитектурное окружение сформировалось преимущественно в 19 – начале 20 века. Зато это сооружение имеет значительно более древнее происхождение. Его датируют 18 веком, и она считается одной из старейших жилых зданий, сохранившихся в городе.

По словам львововеда и экскурсовода Петра Радковца, в этом доме жил органист монастыря бенедиктинок, расположенного рядом, сообщает "Твой город". Именно с этим связано название – Дом органиста. Сооружение выполняло жилую функцию и было частью комплекса, обслуживавшего монастырь и храм.

Храм Матери Божьей Неустанной Помощи / Фото lviv-future.com.ua

Храм Марии Снежной, который сегодня известен как храм Матери Божьей Неустанной Помощи, упоминается в источниках еще с 14 века, пишет lviv-future.com.ua. В 1763 году святыня стала центром отдельного прихода. К ней принадлежали значительные территории львовских пригородов, в частности Клепаров, Голоско и Брюховичи.

Как выглядел дом раньше и что изменилось после реставрации?

Еще несколько лет назад сооружение находилось в запущенном состоянии и нуждалось в восстановлении. Конструктивные элементы и фасад постепенно разрушались, что создавало риски для сохранения исторического здания.

До и после реставрации / Фото "Твой город"

Впоследствии провели реставрационные работы. Во время восстановления дом частично осовременили, однако сохранили его старинные архитектурные формы. После вмешательства сооружение получило несколько обновленный вид, но не потеряло исторических черт.

Сегодня здание продолжает выполнять жилую функцию и остается важным элементом исторической среды площади, сочетая многовековую историю и современное использование.

Какие здания считаются самыми старыми во Львове?