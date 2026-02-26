Де розташований найстаріший житловий будинок Львова?

Будинок стоїть ліворуч від храму Матері Божої на площі Звенигородській. Сама площа є однією з найменших у центральній частині Львова, однак належить до давніх осередків міської забудови, пише 24 Канал.

Дивіться також Хрущовки мали зникнути ще у 90-х: чому старі будинки досі стоять

Сучасне архітектурне оточення сформувалося переважно у 19 – на початку 20 століття. Натомість ця споруда має значно давніше походження. Її датують 18 століттям, і вона вважається однією з найстаріших житлових будівель, що збереглися у місті.

За словами львовознавця та екскурсовода Петра Радковця, у цьому будинку мешкав органіст монастиря бенедиктинок, розташованого поруч, повідомляє "Твоє місто". Саме з цим пов'язана назва – Будинок органіста. Споруда виконувала житлову функцію і була частиною комплексу, що обслуговував монастир і храм.

Храм Матері Божої Неустанної Помочі / Фото lviv-future.com.ua

Храм Марії Сніжної, який сьогодні відомий як храм Матері Божої Неустанної Помочі, згадується в джерелах ще з 14 століття, пише lviv-future.com.ua. У 1763 році святиня стала центром окремої парафії. До неї належали значні території львівських передмість, зокрема Клепарів, Голоско та Брюховичі.

Як виглядав будинок раніше і що змінилося після реставрації?

Ще кілька років тому споруда перебувала у занедбаному стані та потребувала відновлення. Конструктивні елементи і фасад поступово руйнувалися, що створювало ризики для збереження історичної будівлі.

До та після реставрації / Фото "Твоє місто"

Згодом провели реставраційні роботи. Під час відновлення будинок частково осучаснили, однак зберегли його старовинні архітектурні форми. Після втручання споруда отримала дещо оновлений вигляд, але не втратила історичних рис.

Сьогодні будівля продовжує виконувати житлову функцію та залишається важливим елементом історичного середовища площі, поєднуючи багатовікову історію та сучасне використання.

Які будівлі вважаються найстарішими у Львові?