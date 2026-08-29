Построенный, чтобы насолить брату: необычная история дома Skinny House в Бостоне

В бостонском районе Норт-Энд находится один из самых необычных архитектурных памятников США – самый узкий жилой дом города под названием Skinny House. Это трехэтажное здание шириной чуть более трех метров построили не из-за нехватки места, а из-за семейной мести.

Месть после войны

История уникального здания по адресу 44 Hull Street началась еще в 1862 году во время Гражданской войны в США, рассказывает 24 Канал.

Местная легенда гласит, что после смерти отца два брата унаследовали общий участок земли в Бостоне.

Но пока один из братьев служил в армии, другой решил воспользоваться его отсутствием и построил на совместной земле большой дом. Здание заняло почти всю территорию, оставив другому лишь крошечный клочок земли.

Вернувшись с войны и увидев такой поступок коварного родственника, мужчина решил не обращаться в суд. Вместо этого он построил собственное жилище на оставшейся части участка вплотную к дому брата.

Дом шириной три метра

Ширина новопостроенного Skinny House ("Худого дома") составила примерно 3,17 метра, поэтому он стал самым узким в городе.

К тому же постройка полностью заблокировала соседу вход с улицы, перекрыла красивый вид и лишила его дом солнечного света.

Несмотря на свой своеобразный вид и причину появления, дом прекрасно сохранился до наших дней и превратился в известную городскую достопримечательность. Объект официально внесен в Национальный реестр исторических мест США.

Фото: Табличка на здании Skinny House / Atlantic Visuals

Сейчас Skinny House привлекает внимание множества туристов, которые приезжают в Бостон, чтобы увидеть последствия легендарной семейной ссоры.

Современный лофт и терраса на крыше

Несмотря на крошечную ширину, общая площадь Skinny House составляет 108 квадратных метров. Здание рассчитано на проживание одной семьи, что является настоящей редкостью для плотно застроенного района Норт-Энд.

Сегодня внутри дома обустроено современное жилье со всеми удобствами. Интерьер выполнен в стиле лофт с элементами рустика, а планировка включает две спальни и один санузел.

Фото: Интерьер дома Skinny House / Atlantic Visuals

Кроме того, за домом расположен уютный сад, а на крыше обустроена просторная терраса с великолепным панорамным видом на Бостон.

Фото: Сад за домом Skinny House / Atlantic Visuals

Напомним, что Skinny House – не единственный узкий дом в мире. Например, в Лондоне можно найти Thin House, ширина которого в самом узком месте составляет всего 1,8 метра. А в испанской Валенсии находится дом La Estrecha, фасад которого имеет ширину всего около 1,07 метра.