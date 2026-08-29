Помста після війни

Історія унікальної будівлі за адресою 44 Hull Street розпочалася ще у 1862 році під час Громадянської війни в США, розповідає 24 Канал.

Місцева легенда розповідає, що після смерті батька двоє братів отримали у спадщину спільну ділянку землі в Бостоні.

Та поки один із братів служив у війську, інший вирішив скористатися його відсутністю та збудував на спільній землі великий будинок. Споруда зайняла майже всю територію, залишивши іншому лише крихітний клаптик землі.

Повернувшись з війни та побачивши такий вчинок хитрого родича, чоловік вирішив не звертатися до суду. Натомість він звів власне житло на залишку ділянки просто впритул до будинку брата.

Будинок у три метри завширшки

Ширина новозбудованого Skinny House ("Худого будинку") склала приблизно 3,17 метра, через що він став найвужчим у місті.

До того ж споруда повністю заблокувала сусідові вхід з вулиці, перекрила гарний краєвид та позбавила його дім сонячного світла.

Попри свій специфічний вигляд та причину появи, будинок чудово зберігся до наших днів і перетворився на відому міську пам'ятку. Об'єкт офіційно внесли до Національного реєстру історичних місць США.

Фото: Табличка на будівлі Skinny House / Atlantic Visuals

Зараз Skinny House привертає увагу безлічі туристів, які приїжджають до Бостона, щоб побачити наслідки легендарної сімейної сварки.

Сучасний лофт і тераса на даху

Попри крихітну ширину, загальна площа Skinny House становить 108 квадратних метрів. Будівля розрахована на проживання однієї родини, що є справжньою рідкістю для щільно забудованого району Норт-Енд.

Сьогодні всередині будинку облаштоване сучасне житло з усіма зручностями. Інтер'єр виконаний в стилі лофт із елементами рустику, а планування включає дві спальні та один санвузол.

Фото: Інтер'єр будинку Skinny House / Atlantic Visuals

Окрім того, за будинком розташований затишний сад, а на даху облаштували простору терасу з чудовим панорамним видом на Бостон.

Фото: Сад за будинком Skinny House / Atlantic Visuals

Нагадаємо, що це Skinny House – не єдиний вузький будинок у світі. Наприклад, у Лондоні можна знайти Thin House, шириною усього 1,8 метра у найвужчому місці. А в іспанській Валенсії розташований будинок La Estrecha, фасад якого становить всього близько 1,07 метра завширшки.