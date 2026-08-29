Помста після війни
Історія унікальної будівлі за адресою 44 Hull Street розпочалася ще у 1862 році під час Громадянської війни в США, розповідає 24 Канал.
Місцева легенда розповідає, що після смерті батька двоє братів отримали у спадщину спільну ділянку землі в Бостоні.
Та поки один із братів служив у війську, інший вирішив скористатися його відсутністю та збудував на спільній землі великий будинок. Споруда зайняла майже всю територію, залишивши іншому лише крихітний клаптик землі.
Повернувшись з війни та побачивши такий вчинок хитрого родича, чоловік вирішив не звертатися до суду. Натомість він звів власне житло на залишку ділянки просто впритул до будинку брата.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Будинок у три метри завширшки
Ширина новозбудованого Skinny House ("Худого будинку") склала приблизно 3,17 метра, через що він став найвужчим у місті.
До того ж споруда повністю заблокувала сусідові вхід з вулиці, перекрила гарний краєвид та позбавила його дім сонячного світла.
Попри свій специфічний вигляд та причину появи, будинок чудово зберігся до наших днів і перетворився на відому міську пам'ятку. Об'єкт офіційно внесли до Національного реєстру історичних місць США.
Фото: Табличка на будівлі Skinny House / Atlantic Visuals
Зараз Skinny House привертає увагу безлічі туристів, які приїжджають до Бостона, щоб побачити наслідки легендарної сімейної сварки.
Сучасний лофт і тераса на даху
Попри крихітну ширину, загальна площа Skinny House становить 108 квадратних метрів. Будівля розрахована на проживання однієї родини, що є справжньою рідкістю для щільно забудованого району Норт-Енд.
Сьогодні всередині будинку облаштоване сучасне житло з усіма зручностями. Інтер'єр виконаний в стилі лофт із елементами рустику, а планування включає дві спальні та один санвузол.
Фото: Інтер'єр будинку Skinny House / Atlantic Visuals
Окрім того, за будинком розташований затишний сад, а на даху облаштували простору терасу з чудовим панорамним видом на Бостон.
Фото: Сад за будинком Skinny House / Atlantic Visuals
Нагадаємо, що це Skinny House – не єдиний вузький будинок у світі. Наприклад, у Лондоні можна знайти Thin House, шириною усього 1,8 метра у найвужчому місці. А в іспанській Валенсії розташований будинок La Estrecha, фасад якого становить всього близько 1,07 метра завширшки.