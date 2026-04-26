Самое высокое здание ЕС: где расположен небоскреб-рекордсмен

Varso Tower – самое высокое здание в Европейском Союзе. Небоскреб расположен в Варшаве. Это не просто архитектурный рекорд, а пример того, как меняется рынок коммерческой недвижимости в Центральной Европе.

Что это за проект и где его реализовали?

Varso Tower – центральная башня комплекса Varso Place в Варшаве. Девелопером выступила компания HB Reavis, а архитектурную концепцию создало бюро Foster + Partners.

Комплекс расположен рядом с Центральным вокзалом – ключевым транспортным узлом города. Это одна из самых привлекательных бизнес-локаций польской столицы, активно развивающаяся в последние годы.

Как отмечают на официальном сайте проекта, Varso Place объединяет три здания с офисами, сервисами и общественными пространствами (Varso Place).

В HB Reavis подчеркивают – проект стал символом трансформации Варшавы в один из ключевых деловых центров Европы. Об этом пишет Eurobuild.

Мы хотели создать знаковое здание с мощной символикой, и одновременно нам удалось реализовать самый высокий небоскреб в Европейском Союзе,

– отметил член правления HB Reavis Кароль Вика.

Общая высота небоскреба вместе со шпилем составляет 310 метров.

По высоте Varso Tower опередил предыдущих лидеров среди офисных небоскребов ЕС и стал новым ориентиром для девелоперских проектов в регионе. Здание имеет 53 этажа, а его офисная площадь составляет около 70 тысяч квадратных метров.

Что есть в небоскребе?

Varso Tower – это прежде всего современная офисная недвижимость класса A. В то же время здание имеет и публичные пространства. В частности, на верхних этажах обустроены:

смотровые площадки с панорамными видами на город;

рестораны и бары;

зоны для событий и бизнес-встреч.

Со смотровых площадок открывается панорама всей Варшавы – от исторического центра до новых бизнес-кварталов.

Такой подход соответствует современному тренду – интеграции бизнес-пространств с открытыми для горожан функциями.

Varso Place в Варшаве / Фото Foster + Partners

Почему этот небоскреб важен для рынка недвижимости?

Появление Varso Tower демонстрирует усиление роли Варшавы как одного из ключевых деловых центров Центрально-Восточной Европы. Город все активнее конкурирует за международные компании и инвестиции.

Реализация таких проектов свидетельствует о стабильном спросе на качественные офисные площади и интерес глобального бизнеса к региону.

Кроме того, проект отражает несколько важных тенденций:

развитие mixed-use комплексов;

концентрацию офисов возле транспортных узлов;

создание знаковых объектов как инструмента городского брендинга.

В итоге Varso Tower – это не только рекорд по высоте, но и пример того, как современная недвижимость формирует новый экономический вес города.

Что известно о самых высоких небоскребах мира и Украины?

Бурдж Халифа - это самый высокий небоскреб не только в ОАЭ, но и в мире, который имеет высоту 828 метров. В башне совмещены жилые апартаменты, офисные пространства, отель и смотровые площадки, что делает ее многофункциональным центром. Силуэт здания стал символом города, а вокруг нее сформировался современный центр Дубая с масштабной застройкой, торговыми комплексами и популярными туристическими местами.

Самое высокое здание Украины расположено в Киеве, на Кловском спуске, 7, и имеет высоту 168 метров. Это комплекс, который сочетает 47-этажный жилой дом и бизнес-центр Carnegie Tower, построенный в 2006 – 2012 годах. Небоскреб выполнен в постмодернистском стиле с ярусной структурой, частично напоминающей колокольню Киево-Печерской лавры. Несмотря на статус архитектурного символа столицы, здание вызвало споры из-за своего влияния на исторический облик города.