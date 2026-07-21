Нашла похожую женщину и привела ее к нотариусу: как сиделка переоформила квартиру пенсионерки

В Одессе сиделку подозревают в завладении квартирой пенсионерки, которой она помогала по хозяйству. После смерти владелицы жилье переоформили по схеме с подставной женщиной, похищенными документами и поддельным договором.

Как сиделка переоформила квартиру умершей пенсионерки

54-летняя жительница Одессы ухаживала за 73-летней пенсионеркой, покупала ей продукты и лекарства и помогала с бытовыми делами. Так она получила доступ к личным документам владелицы и документам на ее трехкомнатную квартиру, сообщило Главное управление Нацполиции Одесской области.

Летом 2025 года пенсионерка скончалась. По версии следствия, сиделка несколько дней не сообщала правоохранителям о ее смерти. За это время она нашла женщину, внешне похожую на умершую, и привела ее к частному нотариусу.

Подставная женщина выдала себя за владелицу квартиры. Она предъявила похищенные документы пенсионерки и от ее имени подписала договор купли-продажи. Сиделка выступила покупателем недвижимости.

Деньги за квартиру фактически не передавались, хотя в договоре была указана ее стоимость. Только вечером, после завершения регистрации, сиделка сообщила полиции о смерти владелицы жилья.

Племянница умершей узнала о переоформлении, когда начала оформлять наследство. Тогда она выяснила, что недвижимость уже зарегистрирована на другое лицо.

Правоохранители считают, что следующим этапом должно было стать быстрое перепродажа квартиры. К тому моменту сиделка уже оформила доверенность на сообщника, который мог распоряжаться жильем.

Стоимость квартиры составляет 1,6 миллиона гривен. Суд наложил арест на недвижимость, а 54-летней женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, завладении личными документами, подделке нотариального документа и его использовании.

Подозреваемая находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 гривен. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители также устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, в Киеве мужчина более двух месяцев бесплатно проживал в квартирах, которые бронировал для посуточной аренды. Он отправлял квитанции об оплате, получал код для заселения, а затем отменял перевод. По такой схеме мужчина успел пожить в 68 квартирах и нанес компании ущерб на сумму более 106 тысяч гривен.