До начала полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине имел четкую сезонность: лето и начало года считались "мертвыми" периодами, а осенью спрос рос. Однако сейчас ситуация выглядит иначе.

Об этом рассказал соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, передает 24 Канал.

Смотрите также Всего 2 тысячи долларов: как выглядит самая дешевая квартира, которую сейчас продают в Украине

Как вели себя девелоперы до полномасштабной войны?

По словам Дениса Шульги, до начала полномасштабной войны в июле и августе спрос на покупку недвижимости традиционно снижался, и застройщики пытались стимулировать продажи:

акциями,

скидками,

бонусными программами.

Подобная ситуация повторялась и в начале года – в январе и феврале, когда после новогодних праздников продажи практически замирали.



Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

В то же время с октября на рынке начинался так называемый горячий сезон. Осенние месяцы – октябрь, ноябрь и декабрь – считались самыми удачными для застройщиков, ведь спрос рос, и компании становились менее сговорчивыми по условиям для клиентов.

Если в октябре покупатель просил рассрочку на два года, застройщик мог отказать и предложить максимум один год. А вот в июле или августе ситуация была совсем другой,

– пояснил эксперт по недвижимости Шульга.



Стоит ли покупать квартиру осенью / Фото Unsplash

Что происходит сейчас?

Теперь же ситуация существенно изменилась. По словам специалиста, рынок держится более-менее ровным в течение года: резких сезонных колебаний спроса почти нет, а вместе с этим исчезли и масштабные акции от застройщиков. Вызваны ли эти изменения войной, или другими факторами – сказать сложно, однако тенденция уже стала очевидной.

Когда выгоднее всего покупать жилье?

Ранее мы писали о том, что осень на рынке жилья в Украине характеризуется высокой активностью, большим выбором, но и более высокими ценами. Зато зима предлагает возможности для скидок и быстрого заключения сделок, хотя выбор ограничен и есть риск потерять качественные объекты.