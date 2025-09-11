До початку повномасштабної війни ринок нерухомості в Україні мав чітку сезонність: літо й початок року вважалися "мертвими" періодами, а восени попит зростав. Проте зараз ситуація має інший вигляд.

Про це розповів співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, передає 24 Канал.

Як поводилися девелопери до повномасштабної війни?

За словами Дениса Шульги, до початку повномасштабної війни у липні та серпні попит на купівлю нерухомості традиційно знижувався, і забудовники намагалися стимулювати продажі:

акціями,

знижками,

бонусними програмами.

Подібна ситуація повторювалася й на початку року – у січні та лютому, коли після новорічних свят продажі практично завмирали.



Водночас з жовтня на ринку починався так званий гарячий сезон. Осінні місяці – жовтень, листопад і грудень – вважалися найвдалішими для забудовників, адже попит зростав, і компанії ставали менш поступливими щодо умов для клієнтів.

Якщо в жовтні покупець просив розстрочку на два роки, забудовник міг відмовити й запропонувати максимум один рік. А от у липні чи серпні ситуація була зовсім іншою,

– пояснив експерт з нерухомості Шульга.



Чи варто купувати квартиру восени / Фото Unsplash

Що відбувається зараз?

Тепер же ситуація суттєво змінилася. За словами фахівця, ринок тримається більш-менш рівним протягом року: різких сезонних коливань попиту майже немає, а разом із цим зникли й масштабні акції від забудовників. Чи спричинені ці зміни війною, чи іншими факторами – сказати складно, однак тенденція вже стала очевидною.

Коли найвигідніше купувати житло?

Раніше ми писали про те, що осінь на ринку житла в Україні характеризується високою активністю, більшим вибором, але й вищими цінами. Натомість зима пропонує можливості для знижок і швидшого укладання угод, хоча вибір обмежений і є ризик втратити якісні об'єкти.