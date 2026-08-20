Пассивный доход или риски: сколько реально можно заработать на сдаче квартиры в аренду

Многие владельцы жилья колеблются между быстрой продажей недвижимости и ее долгосрочной арендой. Однако реальная чистая прибыль от сдачи квартиры в аренду существенно отличается от простых подсчетов ежемесячной платы.

Что влияет на чистый доход от сдачи жилья в аренду

Арендная плата не равна чистому доходу владельца недвижимости. По данным ЛУН, аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит около 18 тысяч гривен в месяц, что дает 216 тысяч гривен валового дохода в год.

При этом двухкомнатная квартира со ставкой 27 тысяч гривен может принести 324 тысячи гривен, а трехкомнатная за 45 тысяч гривен в месяц – 540 тысяч гривен в год.

Из итогового дохода владельцам обязательно нужно вычитать дополнительные расходы. Квартира может некоторое время простаивать во время поиска новых жильцов, а также требовать периодического ремонта или замены бытовой техники. Кроме того, обязательно следует учитывать налоги и расходы на содержание имущества.

Стоит ли делать ремонт ради более высокой арендной ставки

Эксперт по недвижимости Ирина Луханина отмечает, что владельцы недвижимости нередко недооценивают потенциальную выгоду от долгосрочной аренды. В качестве примера она приводит жилье в историческом центре Киева стоимостью около 128 тысяч долларов, которое без дополнительных вложений можно сдавать под офис примерно за 1 тысячу долларов в месяц, или 12 тысяч долларов в год.

Это соответствует доходности на уровне около 9,4% годовых. Если учесть возможные простои между арендаторами, мелкие ремонты, обслуживание и другие сопутствующие расходы, реальная доходность может находиться в пределах 7,5–8,5% годовых. Для качественного объекта в центральной части города это довольно хороший показатель,

– отметила Ирина Луханина.

Если же вложить в ремонт такой квартиры около 30 тысяч долларов, объект переходит в более высокий сегмент рынка. В таком случае арендная ставка вырастет до 1 300 – 1 500 долларов в месяц, около 15,6 тысячи – 18 тысяч долларов в год, что повысит годовую доходность до 10 – 11%, а дополнительные инвестиции в ремонт окупятся менее чем за полтора года.

Напомним, что ремонт в новостройках заметно подорожал: в настоящее время качественная отделка квартиры может стоить 800–1 000 долларов за квадратный метр. Владельцы жилья, которое приобретали для сдачи в аренду, пытаются компенсировать эти расходы за счет арендной платы, что также влияет на цены на рынке.