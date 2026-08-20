Що впливає на чистий дохід від оренди житла

Орендна плата не дорівнює чистому заробітку власника нерухомості. За даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири в Києві коштує близько 18 тисяч гривень на місяць, що дає 216 тисяч гривень валового доходу на рік.

При цьому двокімнатне житло зі ставкою 27 тисяч гривень може принести 324 тисячі гривень, а трикімнатне за 45 тисяч гривень на місяць – 540 тисяч гривень за рік.

Від підсумкового доходу власникам обов'язково потрібно віднімати додаткові витрати. Квартира може певний час простоювати під час пошуку нових мешканців, а також потребувати періодичного ремонту чи заміни побутової техніки. Крім того, обов'язково варто враховувати податки та витрати на утримання майна.

Чи варто робити ремонт задля вищої ставки

Експертка з нерухомості Ірина Луханіна зазначає, що власники майна нерідко недооцінюють потенційну вигоду від довгострокової оренди. Як приклад вона наводить житло в історичному центрі Києва вартістю близько 128 тисяч доларів, яке без додаткових вкладень можна здавати під офіс приблизно за 1 тисячу доларів на місяць, або 12 тисяч доларів за рік.

Це відповідає дохідності на рівні близько 9,4% річних. Якщо врахувати можливі простої між орендарями, дрібні ремонти, обслуговування та інші супутні витрати, реальна дохідність може перебувати в межах 7,5 – 8,5% річних. Для якісного об’єкта в центральній частині міста це доволі хороший показник,

– зазначила Ірина Луханіна.

Якщо ж вкласти в оновлення такої квартири близько 30 тисяч доларів, об'єкт переходить у вищий сегмент ринку. У такому разі орендна ставка зросте до 1 300 – 1 500 доларів на місяць, близько 15,6 тисячі – 18 тисяч доларів на рік, що підніме річну дохідність до 10 – 11%, а додаткові інвестиції в ремонт окупляться менш ніж за півтора року.

Нагадаємо, ремонт у новобудовах помітно подорожчав: нині якісне облаштування квартири може коштувати 800 – 1 000 доларів за квадратний метр. Власники житла, яке купували для здачі в оренду, намагаються компенсувати ці витрати через орендну плату, що також впливає на ціни на ринку.