Право на приватизацию не всегда разовое: когда можно оформить жилье во второй раз

Приватизация жилья в Украине остается актуальной в 2026 году, но имеет четкие ограничения, о которых знают не все. В некоторых случаях право можно использовать не полностью сразу или даже повторно.

Сколько раз можно приватизировать жилье?

Закон "О приватизации" позволяет бесплатно передать государственное жилье в частную собственность только один раз в жизни, отмечается в Законодательстве.

Право не обязательно реализуют полностью во время первого оформления. Объем бесплатной приватизации определяют жилищные чеки, которые покрывают определенную площадь. Если человек использовал только часть этого ресурса, он может оформить остальные позже, объясняет юрист Владислав Дерий.

В таком случае применяют доприватизацию. Человек не получает новое право, а использует остаток уже предоставленного.

Какие нормы площади действуют при приватизации?

При оформлении жилья действуют четкие границы площади. На одного человека предусмотрено 21 квадратный метр, а также дополнительно 10 квадратных метров на семью в целом.

Если квартира или дом больше этой нормы, разницу придется выкупить. Стоимость таких квадратных метров остается символической – около 18 копеек за один квадратный метр.

В большинстве случаев это не создает ощутимых затрат даже тогда, когда площадь немного превышает установленные пределы.

Когда можно оформить жилье повторно?

Чаще всего вопрос возникает у тех, кто уже участвовал в приватизации. Закон предусматривает ситуации, когда это не ограничивает дальнейшие возможности.

Согласно закону, если человек участвовал в приватизации в возрасте до 18 лет, за ним сохраняется право на еще одну бесплатную приватизацию государственного жилья в полном объеме,

– подчеркивает юрист.

Можно ли приватизировать квартиру самостоятельно?