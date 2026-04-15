Скільки разів можна приватизувати житло?

Закон "Про приватизацію" дозволяє безплатно передати державне житло у приватну власність лише один раз у житті, зазначається у Законодавстві.

Право не обов'язково реалізують повністю під час першого оформлення. Обсяг безоплатної приватизації визначають житлові чеки, які покривають певну площу. Якщо людина використала лише частину цього ресурсу, вона може оформити решту пізніше, пояснює юрист Владислав Дерій.

У такому випадку застосовують доприватизацію. Людина не отримує нове право, а використовує залишок уже наданого.

Які норми площі діють під час приватизації?

Під час оформлення житла діють чіткі межі площі. На одну людину передбачено 21 квадратний метр, а також додатково 10 квадратних метрів на сім'ю загалом.

Якщо квартира або будинок більші за цю норму, різницю доведеться викупити. Вартість таких квадратних метрів залишається символічною – близько 18 копійок за один квадратний метр.

У більшості випадків це не створює відчутних витрат навіть тоді, коли площа трохи перевищує встановлені межі.

Коли можна оформити житло повторно?

Найчастіше питання виникає у тих, хто вже брав участь у приватизації. Закон передбачає ситуації, коли це не обмежує подальші можливості.

Згідно із законом, якщо людина брала участь у приватизації у віці до 18 років, за нею зберігається право на ще одну безоплатну приватизацію державного житла в повному обсязі,

– підкреслює юрист.

Чи можна приватизувати квартиру самостійно?