Аренда в Чехии подешевела: в каком городе снимать квартиру выгоднее всего

Аренда жилья в Чехии в начале 2026 года неожиданно подешевела, но неравномерно. Пока часть городов получила заметное снижение ставок, в столице рынок снова пошел вверх из-за стабильного спроса.

Как изменилась стоимость аренды в Чехии?

В четвертом квартале прошлого года средняя стоимость аренды квартир в стране снизилась примерно на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, пишет Gromada.cz.

Больше всего подешевело жилье в кирпичных домах. Владельцам квартир иногда пришлось снижать ставки, чтобы найти арендаторов. В то же время цена аренды продолжает зависеть от города.

В Йиглаве и Оломоуце аренда снизилась на 2,7%, в Либереце – около 2,2%. А вот в Праге цены, наоборот, выросли примерно на 0,7%. Наибольший рост цен зафиксировали в Карловых Варах, где стоимость аренды жилья увеличилась на 4,9%.

Сколько стоит аренда в Чехии?

Разница между столицей и другими крупными городами остается существенной. Даже второй по величине город страны заметно уступает Праге по уровню арендных ставок.

По данным Numbeo, средняя стоимость аренды в крупнейших городах Чехии составляет:

Прага – в центре города 25 400 крон (53 340 грн);

Брно – в центре города 21 200 крон (44 520 грн);

Градец-Кралове – в центре города 16 200 крон (34 020 грн);

Пардубице – в центре города 15 800 крон (33 180 грн);

Карловы Вары – в центре города 15 366 крон (32 268 грн).

В каком городе в Чехии арендовать квартиру выгоднее?

Самые низкие цены среди городов из этого перечня сейчас в Остраве – около 12 900 крон в месяц за однокомнатную квартиру в центре. Немного дороже в Пльзене и Оломоуце, где аренда составляет около 14 400 крон. Также для большей экономии можно искать жилье на окраинах города, там арендная ставка может быть ниже на несколько тысяч крон.

