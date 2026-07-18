Цены различаются в разы: где дороже всего покупать дом в Киеве и области

Цены на частные дома в столице и Киевской области выросли, но рынок по-прежнему остается очень неравномерным. В разных районах стоимость квадратного метра может различаться в разы.

Как изменились цены на частные дома в Киеве

По данным ЛУН, в июле медианная цена квадратного метра частного дома в Киеве составляет 1 250 долларов. За год она выросла на 9%.

Самым дорогим остается Печерский район, где квадратный метр стоит 2 210 долларов. Это значительно выше среднего показателя по столице. Далее следуют Голосеевский район с ценой 1 560 долларов и Соломенский – 1 390 долларов.

В Подольском районе медианная цена составляет 1 260 долларов за квадратный метр. В Оболонском и Святошинском районах она находится на уровне средней по Киеву – по 1 250 долларов. Самым доступным среди районов, по которым имеются данные, является Дарницкий – 1 090 долларов.

За год быстрее всего подорожали дома в Соломенском районе – на 23,5%. В Голосеевском районе прирост составил 17,38%, в Оболонском – 14,34%, в Святошинском – 10,42%.

Медленнее цены росли в Печерском районе – на 8,52%, в Подольском – на 6,86%, в Дарницком – на 2,54%. Для Шевченковского, Днепровского и Деснянского районов данных недостаточно.

Сколько стоят дома в пригороде столицы

В Киевской области медианная цена квадратного метра частного дома составляет 943 доллара. Медианная площадь такого жилья – 120 квадратных метров.

Самые дорогие дома продаются в Обуховском районе – по 1 200 долларов за квадратный метр. В Бучанском районе квадратный метр стоит 1 000 долларов, в Фастовском – 916 долларов, в Вышгородском – 896 долларов.

Более низкие цены зафиксированы в Бориспольском районе – 829 долларов за квадратный метр, Броварском – 642 доллара и Белоцерковском – 435 долларов. Разница между самым дорогим и самым доступным районами области превышает 700 долларов за квадратный метр.

Сколько стоят дома в пригороде столицы / Инфографика ЛУН

Больше всего за год дома подорожали в Фастовском районе – на 12%. В Бучанском районе рост составил 11%, в Белоцерковском – 7%, в Вышгородском и Бориспольском – по 4%, в Обуховском и Броварском – по 2%.

Напомним, что построить частный дом в 2026 году также недешево. Бюджета в 40 тысяч долларов может хватить на компактное жилье простой формы или лишь на "коробку" дома площадью около 100 квадратных метров.