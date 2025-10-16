В социальных сетях распространяется видео о продаже квартиры в "царском" доме. Жилье в старинном доме имеет площадь 90 квадратных метров.

Владелица предлагает приобрести его за 60 тысяч долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток viktoriia_m_a.

Как выглядит квартира?

Двухкомнатная квартира расположена на улице Базарной, на втором этаже трехэтажного старинного дома. В квартире два санузла, металлопластиковые окна и газовый котел.

Помещение имеет удобную планировку, высокие потолки и большие окна, обеспечивающие хорошее освещение. Особенно люди обратили внимание на элементы декора и паркетный пол.

Дом находится в центральной части города, рядом с общественным транспортом, магазинами и парком. Такая квартира может стать хорошей инвестицией для риэлторов, или людей, которые ищут квартиру с историей.

Сколько стоит купить квартиру в Одессе?

По информации ЛУН, на вторичном рынке однокомнатную квартиру в Одессе можно приобрести в среднем за 40 000 долларов. Цены на двухкомнатные квартирыи – около 60 000 долларов. Трехкомнатные несколько дороже – 80 000 долларов.

Цена зависит от ремонта и расположения. В центральных районах Одессы или у побережья цены будут значительно выше. Также к стоимости добавляются расходы на отделку, подключение коммуникаций, юридическое оформление и тому подобное.

Какие квартиры чаще покупают?