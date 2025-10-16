"Царская" квартира в центре Одессы: как выглядит квартира за 60 тысяч долларов
- В Одессе на продажу выставлена двухкомнатная квартира в старинном доме за 60 тысяч долларов.
- Цены на вторичном рынке Одессы для однокомнатных квартир составляют 40 000 долларов, двухкомнатных – 60 000 долларов, а трехкомнатных – 80 000 долларов.
В социальных сетях распространяется видео о продаже квартиры в "царском" доме. Жилье в старинном доме имеет площадь 90 квадратных метров.
Владелица предлагает приобрести его за 60 тысяч долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток viktoriia_m_a.
Как выглядит квартира?
Двухкомнатная квартира расположена на улице Базарной, на втором этаже трехэтажного старинного дома. В квартире два санузла, металлопластиковые окна и газовый котел.
Помещение имеет удобную планировку, высокие потолки и большие окна, обеспечивающие хорошее освещение. Особенно люди обратили внимание на элементы декора и паркетный пол.
Дом находится в центральной части города, рядом с общественным транспортом, магазинами и парком. Такая квартира может стать хорошей инвестицией для риэлторов, или людей, которые ищут квартиру с историей.
Сколько стоит купить квартиру в Одессе?
По информации ЛУН, на вторичном рынке однокомнатную квартиру в Одессе можно приобрести в среднем за 40 000 долларов. Цены на двухкомнатные квартирыи – около 60 000 долларов. Трехкомнатные несколько дороже – 80 000 долларов.
Цена зависит от ремонта и расположения. В центральных районах Одессы или у побережья цены будут значительно выше. Также к стоимости добавляются расходы на отделку, подключение коммуникаций, юридическое оформление и тому подобное.
Какие квартиры чаще покупают?
- На одесском рынке недвижимости растет интерес к однокомнатным квартирам и студиям. Такие помещения стали трендом последних лет.
- Маленькие квартиры сочетают удобство и выгодную цену. Покупатели все чаще рассматривают их не только как место для жизни, а и как объект для инвестиций и дальнейшей сдачи в аренду.