Об этом сообщила риелтор Светлана Смирная в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.
Какие квартиры чаще всего покупают в Одессе?
На одесском рынке недвижимости стабильно растет интерес к однокомнатным квартирам и студиям. Такие помещения стали трендом последних лет, ведь сочетают компактность, удобство и выгодную цену.
Спрос всегда имели однокомнатные квартиры. Есть такой тренд. Сейчас все склоняется к минимализму, поэтому и квадратные метры тоже уменьшаются. Это очень классная идея для инвестиций,
– рассказала Светлана Смирная.
Покупатели все чаще рассматривают их не только как место для жизни, но и как объект для инвестиций и дальнейшей сдачи в аренду.
Какие квартиры раскупают в Одессе / Фото Unsplash
Сколько стоит недвижимость в Одессе?
По данным сайта DOM.RIA, средняя цена квартир по районам Одессы колеблется в пределах примерно 840 – 1 423 долларов за квадратный метр. В Приморском районе и на Большом Фонтане "квадрат" нередко продают за 1 320 – 1 423 долларов за квадратный метр, тогда как в районах типа Южный или Зеленый Мыс цены значительно ниже.
Какие квартиры сейчас покупают украинцы?
В 2025 году украинцы активно покупают квартиры эконом- и комфорт-класса, в частности однокомнатные и двухкомнатные варианты. Эти сегменты привлекают покупателей доступной ценой и удобным расположением.
Согласно данным портала ЛУН, спрос на эти типы квартир растет из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Премиум-сегмент пока не восстановился до показателей 2021 года, с низким количеством сделок и осторожностью покупателей