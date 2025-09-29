Об этом сообщила риелтор Светлана Смирная в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.

Какие квартиры чаще всего покупают в Одессе?

На одесском рынке недвижимости стабильно растет интерес к однокомнатным квартирам и студиям. Такие помещения стали трендом последних лет, ведь сочетают компактность, удобство и выгодную цену.

Спрос всегда имели однокомнатные квартиры. Есть такой тренд. Сейчас все склоняется к минимализму, поэтому и квадратные метры тоже уменьшаются. Это очень классная идея для инвестиций,

– рассказала Светлана Смирная.

Покупатели все чаще рассматривают их не только как место для жизни, но и как объект для инвестиций и дальнейшей сдачи в аренду.



Какие квартиры раскупают в Одессе / Фото Unsplash

Сколько стоит недвижимость в Одессе?

По данным сайта DOM.RIA, средняя цена квартир по районам Одессы колеблется в пределах примерно 840 – 1 423 долларов за квадратный метр. В Приморском районе и на Большом Фонтане "квадрат" нередко продают за 1 320 – 1 423 долларов за квадратный метр, тогда как в районах типа Южный или Зеленый Мыс цены значительно ниже.

Какие квартиры сейчас покупают украинцы?