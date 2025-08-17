Больше об этом рассказал бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

Смотрите также В Британии цены на жилье выросли почти до рекордного уровня: что будет дальше

Какие квартиры сейчас активнее всего продаются?

Аналитики объясняют: эконом-жилье дорожает быстрее премиум, ведь спрос в этом сегменте значительно превышает предложение. Для большинства украинцев именно доступные квартиры остаются наиболее реальным вариантом приобретения.

В то же время премиум-сегмент до сих пор не восстановился до показателей 2021 года. Количество сделок здесь остается низким, а потенциальные покупатели преимущественно занимают выжидательную позицию. Девелоперы также не спешат открывать новые проекты, ориентируясь на более ликвидный и доступный сегмент.



Какие квартиры сейчас активно продаются / Фото Unsplash

В чем отличие между различными классами недвижимости?

Эконом-класс. Это самый доступный сегмент жилья. Такие квартиры обычно строятся на окраинах городов или в спальных районах с менее развитой инфраструктурой. Дома имеют типовой проект без сложной архитектуры. Квартиры небольшие по площади, с простой планировкой и минимальной шумоизоляцией. Главное преимущество – низкая цена.

Это самый доступный сегмент жилья. Такие квартиры обычно строятся на окраинах городов или в спальных районах с менее развитой инфраструктурой. Дома имеют типовой проект без сложной архитектуры. Квартиры небольшие по площади, с простой планировкой и минимальной шумоизоляцией. Главное преимущество – низкая цена. Комфорт-класс. Располагается ближе к центрам районов или в местах с хорошим транспортным сообщением. Дома более современные по виду, с более продуманными планировками и качественными материалами. В инфраструктуру обычно входят детские и спортивные площадки, паркинг, иногда охрана территории.

Располагается ближе к центрам районов или в местах с хорошим транспортным сообщением. Дома более современные по виду, с более продуманными планировками и качественными материалами. В инфраструктуру обычно входят детские и спортивные площадки, паркинг, иногда охрана территории. Бизнес-класс. Дома этого сегмента возводятся в центральных районах или престижных частях города. Они отличаются оригинальной архитектурой, качественными материалами и энергоэффективностью. Квартиры просторные, часто со свободными планировками, панорамными окнами, балконами или террасами. На территории – подземный паркинг, охрана, видеонаблюдение, лаунж-зоны, коммерческие помещения на первых этажах.

Дома этого сегмента возводятся в центральных районах или престижных частях города. Они отличаются оригинальной архитектурой, качественными материалами и энергоэффективностью. Квартиры просторные, часто со свободными планировками, панорамными окнами, балконами или террасами. На территории – подземный паркинг, охрана, видеонаблюдение, лаунж-зоны, коммерческие помещения на первых этажах. Премиум (элитное жилье). Такие комплексы расположены в исторических центрах, престижных кварталах или возле парков, рек или памятников. Дома имеют авторские проекты, ограниченное количество квартир и возводятся с использованием новейших технологий. Это самый дорогой сегмент, ориентированный на состоятельных покупателей, которые ценят статус и максимальный комфорт.

Ранее мы писали, что выбор жилья базируется на локации, качестве материалов, планировке, а также на классе строительства, влияющих на стоимость и комфорт проживания.

Таким образом, главное движение на рынке жилья сегодня происходит в категории эконом и комфорт, тогда как премиум остается в тени и требует больше времени для восстановления.