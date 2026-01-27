У моря или в столице: где дешевле всего приобрести жилье в Болгарии
- Стоимость жилья в Болгарии в 2026 году колеблется от 850 до 2 600 евро за квадратный метр в зависимости от города и расположения.
- Аренда однокомнатной квартиры в Софии составляет 650 евро в центре и 490 евро вне центра в месяц, в меньших городах цены значительно ниже.
Жилье в Болгарии остается одним из самых доступных вариантов на европейском рынке, однако в 2026 году цены продолжают расти. Наибольшее подорожание фиксируют в крупных городах и у моря, тогда как во внутренних регионах все еще можно найти бюджетные варианты.
Сколько стоит жилье в Болгарии?
Рынок недвижимости Болгарии в 2026 году демонстрирует стабильный спрос как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Стоимость квадратного метра зависит от экономической активности города, близости к морю и туристической привлекательности, сообщает Investropa.
Средняя стоимость квадратного метра в самых популярных городах:
- София – от 1 800 до 2 600 евро;
- Пловдив – от 1 200 до 1 800 евро;
- Варна – от 1 300 до 2 000 евро;
- Бургас – от 1 100 до 1 700 евро;
- Русе – от 900 до 1 300 евро;
- Старая Загора – от 850 до 1 250 евро.
Самое дорогое жилье традиционно расположено в столице и приморских городах с развитой инфраструктурой. Дешевые квартиры можно найти в городах, что не являются туристическими центрами, но имеют стабильный рынок труда.
Где выгоднее всего приобрести жилье?
Если цель покупки – инвестиция или сезонное проживание, выгодными считаются города с потенциалом роста цен в туристических регионах. Там можно приобрести жилье дешевле, чем в столице, но с перспективой дальнейшего подорожания.
Города с более доступными ценами на покупку:
- Русе – от 900 евро за квадратный метр в спальных районах;
- Старая Загора – от 850 евро в новостройках на окраинах;
- Бургас – более низкие цены в отдаленных от моря районах;
- Пловдив – выгодные предложения в новых жилых комплексах вне центра.
В Софии и Варне порог входа значительно выше, однако именно там жилье считается наиболее ликвидным на вторичном рынке.
Сколько стоит аренда в Болгарии?
Арендные ставки в 2026 году также различаются в зависимости от города и расположения жилья, сообщает Numbeo. Самые высокие цены фиксируют в Софии и приморских центрах, тогда как в меньших городах аренда существенно дешевле.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц:
- София – центр 650 евро, вне центра 490 евро;
- Пловдив – центр около 450 евро, вне центра 330 евро;
- Варна – центр около 480 евро, вне центра 360 евро;
- Бургас – центр около 500 евро, вне центра 370 евро;
- Русе – центр около 320 евро, вне центра 240 евро;
- Старая Загора – центр 310 евро, вне центра 230 евро.
