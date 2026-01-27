У моря или в столице: где дешевле всего приобрести жилье в Болгарии

Жилье в Болгарии остается одним из самых доступных вариантов на европейском рынке, однако в 2026 году цены продолжают расти. Наибольшее подорожание фиксируют в крупных городах и у моря, тогда как во внутренних регионах все еще можно найти бюджетные варианты.

Сколько стоит жилье в Болгарии?

Рынок недвижимости Болгарии в 2026 году демонстрирует стабильный спрос как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Стоимость квадратного метра зависит от экономической активности города, близости к морю и туристической привлекательности, сообщает Investropa.

Средняя стоимость квадратного метра в самых популярных городах:

София – от 1 800 до 2 600 евро;

– от 1 800 до 2 600 евро; Пловдив – от 1 200 до 1 800 евро;

– от 1 200 до 1 800 евро; Варна – от 1 300 до 2 000 евро;

– от 1 300 до 2 000 евро; Бургас – от 1 100 до 1 700 евро;

– от 1 100 до 1 700 евро; Русе – от 900 до 1 300 евро;

– от 900 до 1 300 евро; Старая Загора – от 850 до 1 250 евро.

Самое дорогое жилье традиционно расположено в столице и приморских городах с развитой инфраструктурой. Дешевые квартиры можно найти в городах, что не являются туристическими центрами, но имеют стабильный рынок труда.

Где выгоднее всего приобрести жилье?

Если цель покупки – инвестиция или сезонное проживание, выгодными считаются города с потенциалом роста цен в туристических регионах. Там можно приобрести жилье дешевле, чем в столице, но с перспективой дальнейшего подорожания.

Города с более доступными ценами на покупку:

Русе – от 900 евро за квадратный метр в спальных районах;

Старая Загора – от 850 евро в новостройках на окраинах;

Бургас – более низкие цены в отдаленных от моря районах;

Пловдив – выгодные предложения в новых жилых комплексах вне центра.

В Софии и Варне порог входа значительно выше, однако именно там жилье считается наиболее ликвидным на вторичном рынке.

Сколько стоит аренда в Болгарии?

Арендные ставки в 2026 году также различаются в зависимости от города и расположения жилья, сообщает Numbeo. Самые высокие цены фиксируют в Софии и приморских центрах, тогда как в меньших городах аренда существенно дешевле.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц:

София – центр 650 евро, вне центра 490 евро;

Пловдив – центр около 450 евро, вне центра 330 евро;

Варна – центр около 480 евро, вне центра 360 евро;

Бургас – центр около 500 евро, вне центра 370 евро;

Русе – центр около 320 евро, вне центра 240 евро;

Старая Загора – центр 310 евро, вне центра 230 евро.

