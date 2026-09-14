В документах на квартиру осталась прежняя фамилия: что делать владельцу

Смена фамилии не означает, что документы на квартиру или дом придется оформлять заново. В то же время в некоторых случаях владельцу все же потребуется подтвердить смену фамилии.

Нужно ли переоформлять документы на недвижимость после смены фамилии

После вступления в брак, развода или смены фамилии по другой причине человек остается владельцем своей недвижимости. Это касается квартиры, дома и земельного участка, даже если в документах на них указана прежняя фамилия, пишет 24 Канал.

Само по себе изменение фамилии не создает нового права собственности и не отменяет уже приобретенного. Поэтому повторно регистрировать недвижимость, переоформлять договор купли-продажи или свидетельство о праве собственности не требуется. Документы со старой фамилией из-за этого не теряют силы.

В то же время подтверждение смены фамилии может понадобиться, если владелец решит продать или подарить недвижимость, оформить наследство или заключить другой договор у нотариуса. В таком случае владельцу необходимо подтвердить, что лицо, указанное в документах под старой фамилией, и лицо с новыми данными – одно и то же лицо.

При продаже квартиры, оформлении наследства или других нотариальных действиях достаточно предоставить документы, подтверждающие смену фамилии, например свидетельство о браке или документ об изменении имени,

– пояснила руководитель юридической компании "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Какой именно документ понадобится, зависит от причины смены фамилии и конкретной сделки с недвижимостью. Поэтому подтверждение смены фамилии стоит хранить вместе с документами на квартиру, дом или землю.

Напомним, при переоформлении квартиры новому владельцу придется уплатить административный сбор за государственную регистрацию права собственности, а также оплатить услуги нотариуса. Дополнительные расходы зависят от того, покупают ли жилье или получают его по наследству.