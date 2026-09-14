Чи потрібно переоформлювати документи на нерухомість після зміни прізвища

Після одруження, розлучення або зміни прізвища з іншої причини людина залишається власником своєї нерухомості. Це стосується квартири, будинку та земельної ділянки, навіть якщо у документах на них зазначене попереднє прізвище, пише 24 Канал.

Сама зміна прізвища не створює нового права власності й не скасовує вже набутого. Тому повторно реєструвати нерухомість, переоформлювати договір купівлі-продажу або свідоцтво про право власності не потрібно. Документи зі старим прізвищем через це не втрачають чинності.

Водночас підтвердження зміни прізвища може знадобитися, якщо власник вирішить продати чи подарувати нерухомість, оформити спадщину або укласти інший договір у нотаріуса. У такому разі власнику потрібно підтвердити, що людина, зазначена у документах під старим прізвищем, і людина з новими даними – одна й та сама особа.

Під час продажу квартири, оформлення спадщини чи інших нотаріальних дій достатньо надати документи, які підтверджують зміну прізвища, наприклад свідоцтво про шлюб або документ про зміну імені,

– пояснила керівниця юридичної компанії "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Який саме документ знадобиться, залежить від причини зміни прізвища та конкретної дії з нерухомістю. Тому підтвердження зміни прізвища варто зберігати разом із документами на квартиру, будинок чи землю.

Нагадаємо, під час переоформлення квартири новому власнику доведеться сплатити адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, а також послуги нотаріуса. Додаткові витрати залежать від того, купують житло чи отримують його у спадщину.