Кто оплачивает переоформление квартиры при покупке

При покупке квартиры покупатель уплачивает административный сбор за государственную регистрацию права собственности, пишет 24 Канал.

При стандартном оформлении в течение 5 рабочих дней он составляет 302 гривны. Если право собственности нужно зарегистрировать быстрее, сумма будет больше. Услуги нотариуса в среднем стоят от 5 до 15 тысяч гривен. Цена зависит от региона, конкретного нотариуса и условий сделки.

Оценка недвижимости обычно стоит от 1 до 3 тысяч гривен. Покупатель также уплачивает сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости жилья. От этого платежа обычно освобождаются люди, которые покупают квартиру впервые.

Платят ли за переоформление, если речь идет о наследстве

При оформлении наследства расходы все равно остаются. Размер налога зависит от степени родства с наследодателем:

0% – для ближайших родственников. К ним относятся родители, дети, в том числе усыновленные, супруг или супруга, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Они не уплачивают ни налог на доходы, ни военный сбор;

5% налога + 5% военного сбора – для наследников, не относящихся к первой или второй степени родства, но являющихся гражданами Украины;

18% налога + 5% военного сбора – если наследник или наследодатель не является гражданином Украины. Общая сумма платежей в этом случае составляет 23%.

Даже при нулевой ставке налога остаются расходы на оформление наследства. За открытие наследственного дела и выдачу свидетельства о праве на наследство услуги нотариуса в среднем стоят от 3 до 8 тысяч гривен. После этого необходимо зарегистрировать право собственности на квартиру и уплатить административный сбор.