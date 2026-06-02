Архитектура, которую изменили жильцы: история социального жилья в Латинской Америке

В середине 20 века в Латинской Америке строили целые жилые города, которые должны были стать образцом современной планировки. Однако со временем жители начали менять эти районы под собственные нужды, и они все больше отличались от первоначальных замыслов архитекторов.

Ноноалко-Тлателолко: модернистский мегапроект в Мехико

В 1960-х годах в Мехико построили жилой район Ноноалко-Тлателолко – один из крупнейших проектов социального жилья в Латинской Америке, пишет ArchDaily.

Его автором стал мексиканский архитектор Марио Пани, который вдохновлялся модернистской архитектурой и идеями французского архитектора Ле Корбюзье.

Комплекс состоял из 102 жилых домов. Кроме квартир, здесь разместили школы, общественные объекты и зеленые зоны. Для удобства жителей в районе создали собственную инфраструктуру и даже разделили пешеходные и автомобильные маршруты.

Ноноалко-Тлателолко стал примером так называемого суперблока – большого жилого массива, который существует отдельно от традиционной городской улицы. В то время архитекторы считали, что благодаря такой планировке можно сделать город более упорядоченным и комфортным. Подобные проекты были частью более широкой государственной политики модернизации городов, а жилые комплексы рассматривались как способ организовать не только пространство, но и повседневную жизнь жителей.

Ноноалко-Тлателолко / фото ArchDaily

Строительство района стало ответом на перенаселение Мехико и приток людей из сельской местности. В то же время реализация проекта сопровождалась масштабным переселением: для возведения комплекса принудительно выселили около 70 тысяч человек.

Педрегулью: жилой комплекс для рабочих в Рио-де-Жанейро

Комплекс Педрегулью в Рио-де-Жанейро спроектировал Аффонсо Эдуарду Рейди под руководством Кармен Портинью для работников городских служб с невысокими доходами. Он стал одним из проектов социального жилья, которые строили в Латинской Америке.

Педрегулью возвели на склоне холма, поэтому главный жилой корпус получил изогнутую форму, повторяющую рельеф местности. Проект предусматривал не только жилье, но и собственную инфраструктуру для жителей. В комплексе обустроили школу, медицинский центр, спортивные объекты, бассейн и общественные пространства.

Педрегулью в Рио-де-Жанейро / фото ArchDaily

В отличие от обычной жилой застройки, Педрегулью проектировали как единый комплекс. Его жители могли пользоваться основными услугами неподалеку от дома, не покидая пределов района.

Сьюдад-Кеннеди: как жители изменили замысел архитекторов

Похожие принципы использовали при создании района Сьюдад-Кеннеди в Боготе, столицы Колумбии. Его построили на месте бывшего аэродрома Течо. Район состоял из жилых блоков с собственной инфраструктурой, поэтому жители должны были получать большинство услуг в пределах своего квартала.

Однако со временем жизнь внесла свои коррективы. Пространства, которые архитекторы оставили между жилыми блоками, начали использовать не так, как планировалось изначально. Дороги постепенно превратились в торговые коридоры, где сосредоточилась экономическая активность района.

Сьюдад-Кеннеди / фото ArchDaily

Жители начали открывать магазины и небольшие бизнесы прямо в своих домах. Первые этажи жилых зданий переоборудовали под магазины, мастерские и другие коммерческие помещения. Одновременно район начал уплотняться застройкой, которой не было в первоначальном проекте.

В результате функции традиционной городской улицы, от которых модернистские архитекторы пытались отойти при проектировании суперблоков, постепенно вернулись. Торговля, малый бизнес и ежедневное взаимодействие жителей сформировали среду, которая заметно отличалась от первоначального замысла авторов района.

