Окно между ванной и кухней и сидячая ванна: как строились "сталинки" и "хрущевки"

В советские времена жители новостроек не могли выбирать то, что им нравится, а довольствовались тем, что предлагали на рынке недвижимости. Таким образом, многие люди жили в так называемых "сталинках" и "хрущевках".

Что не так было со "сталинками" и "хрущевками" и почему ванные комнаты в таких домах были не у всех, передает 24 Канал со ссылкой на компанию Real Expert.

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Какими были "сталинки"?

Такие многоквартирные дома были выше 5 этажей с собственным лифтом и мусоропроводом, который часто размещали непосредственно на кухне. Кроме того, почти все такие дома обеспечивались канализацией, центральным водоснабжением и центральным отоплением.

Зато особенностью "сталинок" было то, что санузел был всегда раздельный: отдельно ванная, а отдельно туалет. Впрочем в домах, которые были построены в рабочих поселках, ванны как таковой не было, а была только уборная с умывальником. А полностью мыться все шли в общественную баню.

Еще одним неотъемлемым атрибутом "сталинок" было небольшое застекленное окно, которое было расположено между ванной и кухней.

Для чего нужно окошко между ванной и кухней

Самым популярным объяснением такого окошка было проветривание помещений, для того, чтобы лишить их чрезмерной влаги и неприятного запаха. Еще были варианты, что такое окошко давало естественное освещение в ванную, а это бы, в свою очередь, экономило электроэнергию.

Чем отличались от "сталинок" советские "хрущевки"?

Проект по построению "хрущевок" был прежде всего для того, чтобы максимально обеспечить граждан жильем. Поэтому, за 25 лет было построено недвижимости, общей площадью в 290 миллионов квадратных метров.

Это составило более 10% жилого фонда СССР, а без "хрущевок" не остался ни один спальный район.

Если в "сталинках" не всегда была ванная, то в "хрущевках" она стала обязательной. А еще она была сидячая как правило.

Для экономии туалет и ванную объединили, но общая площадь все равно не превышала 4 метров квадратных. Кроме того, ванная в "хрущевках" по сравнению с "сталинками" была ближе к входу.

Также в таких домах не предусматривалось централизованное горячее водоснабжение, поэтому воду грели с помощью газовой колонки.

Обратите внимание! "Хрущевок" в Украине осталось немало и там, по-прежнему, живут украинские семьи.