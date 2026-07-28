Спрос на дома вырос: где цены пошли вверх, а где жилье подешевело

Украинцы стали активнее присматриваться к частным домам, а наибольший интерес пришелся на весну. В то же время, рост спроса не повсюду означал подорожание – в части регионов цены даже снизились.

Как изменился спрос на частные дома в Украине

В первом полугодии 2026 года спрос на частные дома вырос в большинстве областей Украины, сообщают аналитики OLX Недвижимость.

Если сравнивать июнь с январем, больше всего спрос вырос на Николаевщине – на 67%. В Киевской области количество отзывов на объявление увеличилось на 56%, в Черкасской области – на 55%, в Одесской области – на 53%, а в Днепропетровщине – на 50%.

Заметный рост был и в других частях страны. В Полтавской области спрос увеличился на 49%, в Житомирской – на 47%, в Черновицкой области – на 42%, а в Закарпатье – на 35%.

Наибольшая активность пришлась на март и май. В марте количество отзывов на Полтавщине было на 79% больше, чем в январе. На Днепропетровщине прирост составил 72%, а в Черниговской – 67%. В мае наибольший рост был на Киевщине – 76%, Черкасской – 62% и Одесской – 59%.

В Херсонской области ситуация была иной: в июне спрос оказался на 31,5% ниже, чем в январе, и на 37% ниже, чем в мае.

На Николаевщине спрос мог возрасти из-за более доступных цен и переезда людей с прифронтовых территорий. Среди возможных причин также называют желание иметь более автономное жилье на фоне обстрелов и подготовиться к следующей зиме. В то же время ситуация безопасности продолжает сдерживать часть покупателей.

Как изменились цены на частные дома в Украине

В Киевской области за шесть месяцев медианная цена выросла на 6% - со 120,7 тысяч долларов до 127,8 тысяч долларов. В столице спрос и цены менялись по-разному. В июне активность покупателей снизилась, однако именно тогда медианная стоимость домов достигла самого высокого уровня за первое полугодие.

На Львовщине медианная стоимость увеличилась почти на 10% и достигла 101,3 тысяч долларов. На Волыни дома в среднем стоили 71,8 тысяч долларов.

В Николаевской области, где спрос вырос больше всего, цены изменились значительно слабее. За полгода медианная стоимость поднялась на 4% – до 20,6 тысяч долларов. В Винницкой области, наоборот, весеннее оживление не привело к подорожанию. Медианная цена снизилась с 3,05 миллионов гривен в январе до 2,88 миллионов гривен в июне.

В каких регионах самые дорогие и дешевые дома

Самые дорогие частные дома оставались в Киеве. Их медиа стоимость в течение первого полугодия составляла от 234 до 247,8 тысячи долларов.

В Киевской области в июне дома в среднем стоили 127,8 тысяч долларов. На Закарпатье стоимость находилась в пределах 117,8 – 120,3 тысяч долларов.

Более 90 тысяч долларов дома стоили также во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

В части центральных областей цены были значительно ниже. На Полтавщине дома в среднем стоили около 24,6 тысяч долларов, в Житомирской – 26,9 тысяч долларов, а на Тернопольщине – 47 тысяч долларов.

Самые низкие цены в июне были на Черниговщине – около 10,6 тысяч долларов. В Сумской области дома в среднем стоили 20 тысяч долларов. Низкие цены в этих областях связаны, прежде всего, с ситуацией безопасности.

Напомним, до конца 2026 года резких скачков цен на жилье в Украине не ожидают , хотя осенью рынок может оживиться. При этом покупатели все чаще обращают внимание на автономное питание и другие характеристики, дающие больше независимости при отключениях.