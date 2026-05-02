Цены на жилье падают в десятках городов США: что это значит для рынка

После нескольких лет стремительного роста рынок недвижимости США начал меняться. В 2026 году цены на жилье снизились сразу в десятках крупных городов, что сигнализирует об охлаждении рынка и изменении баланса между покупателями и продавцами.

Насколько масштабное падение цен на жилье в США?

В первом квартале 2026 года стоимость жилья снизилась в 39 из 129 крупнейших городов США. Об этом говорится в отчете компании по недвижимости ATTOM, который цитирует CBS News.

Наибольшее снижение зафиксировали в регионе Кейп-Корал – Форт-Майерс во Флориде, где жилье подешевело на 9% – до 341 тысячи долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты, в частности экономист Джейк Криммел, объясняют, что нынешний спад – это частично следствие резкого роста цен в период пандемии.

Если сосредоточиться именно на тех рынках, которые переживают трудности и спад, то это преимущественно мегаполисы на юге и западе, и Флорида – один из самых ярких примеров,

– отметил Джейк Криммел.

Он добавил, что ситуацию правильнее описывать не как обвал, а как возвращение к реалистичному уровню.

Почему именно Флорида оказалась под давлением?

Особенно ощутимое падение цен – во Флориде. Одной из ключевых причин является резкий рост стоимости страхования жилья. В 2025 году средняя страховка для владельцев домов в штате выросла на 18% – до 8 292 долларов. Это связано прежде всего с высокими рисками ураганов. В отдельных округах страховые премии достигают десятков тысяч долларов в год.

По словам брокера Брайса Осепека, иногда именно страхование становится причиной продажи жилья.

Мы даже видели случаи, когда именно из-за этого люди и решали продавать жилье: их страховой полис отменяли или пересматривали, и они или не могли застраховать недвижимость, или больше не могли позволить себе такую страховку,

– объяснил Брайс Осепек.

Кроме того, если дом становится незастрахованным из-за повреждений, это резко снижает его стоимость.

Как ведут себя продавцы и покупатели?

На рынке меняется баланс сил. Если раньше преимущество было на стороне продавцов, то сейчас ситуация все больше выгодна покупателям. Осепек объясняет, что завышенные цены могут сыграть против владельцев: "Объект долго стоит на рынке, потом они снижают цену, он снова долго не продается – и цену снижают еще раз, а в конце концов покупатели, которые имеют более сильные позиции, буквально "выбивают" для себя более выгодные условия".

То есть недвижимость дольше не продается, цена постепенно снижается, и в конце концов покупатели получают лучшие условия для торга.

Выгодно ли сейчас покупать жилье в США?

Для потенциальных покупателей нынешняя ситуация открывает новые возможности, но с определенными оговорками.

Во-первых, рынок стал более "спокойным": исчез ажиотаж, а количество объектов возросло. Это означает, что покупатели могут не спешить с решением и имеют больше пространства для торга.

Во-вторых, продавцы все чаще идут на уступки – от снижения цены до покрытия части расходов на оформление или ремонт.

Впрочем, есть и риски. Высокие расходы на страхование, особенно в штатах вроде Флориды, могут существенно влиять на общую стоимость владения жильем. Также ипотечные ставки остаются относительно высокими, что увеличивает финансовую нагрузку.

Поэтому эксперты советуют оценивать не только цену объекта, но и полную стоимость содержания – включая страховку, налогами и кредитом.

Означает ли это повсеместное падение цен?

Не все регионы демонстрируют спад. В некоторых городах, наоборот, цены растут. Например, в Детройте в первом квартале 2026 года они подскочили примерно на 17% – до 259 тысяч долларов.

Впрочем общая тенденция свидетельствует о постепенной стабилизации рынка. Покупатели получают больше возможностей: растет количество доступных объектов, а цены становятся более реалистичными.

Как подчеркивает Криммел, весной 2026 года покупатели действительно получают ощутимые преимущества. Он также отмечает, что это еще не полное восстановление, а скорее этап нормализации после перегрева рынка.

Чего ждать дальше?

Сейчас ипотечные ставки составляют около 6,3% – ниже, чем в прошлом году, но значительно выше пандемических уровней. Продавцы начинают адаптироваться к новым условиям и формируют более реалистичные ценовые ожидания. По словам экспертов, это не полное восстановление или возвращение к норме, а скорее определенная нормализация.

Итак, рынок жилья в США постепенно переходит в более сбалансированное состояние, где возможности для покупателей растут, а продавцам приходится быть более гибкими.

Что это означает для мирового рынка?

Изменения на рынке США могут иметь косвенное влияние и на глобальную недвижимость.

Когда один из крупнейших рынков мира переходит в фазу охлаждения:

инвесторы становятся более осторожными;

снижается давление на цены в глобальном масштабе;

формируется более сбалансированный рынок.

Впрочем, для Украины это влияние будет ограниченным. Стоимость жилья здесь больше зависит от внутренних факторов – ситуации с безопасностью, миграции и доходов населения.

Почему в США массово переделывают офисы в квартиры?

В США все больше офисных зданий переоборудуют под жилье. Причина – резкое снижение спроса на офисы из-за перехода на дистанционную и гибридную работу. В то же время в городах не хватает доступного жилья, поэтому девелоперы ищут способы эффективно использовать пустующие площади.

Такой подход позволяет одновременно решить две проблемы – избыток коммерческой недвижимости и дефицит квартир в крупных городах.