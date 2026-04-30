"Монстр долгостроя" ожил: в Киеве снова строят Sky Towers

В Киеве после многолетней остановки возобновили работы на одном из самых известных долгостроев Sky Towers. После продажи объекта новому владельцу на строительную площадку вернулись строители и спецтехника.

Означает ли возобновление работ, что Sky Towers таки достроят?

После паузы, которая длилась почти десять лет, на территории Sky Towers снова выполняют строительные работы, сообщает издание "Нерухомі".

Смотрите также Кабмин упростил правила строительства: что изменится для застройщиков

Sky Towers остается одним из самых известных долгостроев Киева. Работы здесь неоднократно останавливали, и со временем комплекс стал одним из самых показательных проблемных объектов в столице.

Последний месяц замечаем активные работы на территории "монстра" долгостроя Sky Towers, на проспекте Берестейском, неподалеку от Центрального ЗАГСа. Обновляются хозяйственные постройки, завозятся материалы, идет уборка территории, начала работать техника,

– написал в Facebook глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

Сейчас на объекте снова работают строители и техника. В то же время официальной информации о сроках завершения или формате реализации комплекса пока нет.

Изменения произошли после продажи комплекса. Объект получил нового владельца, что и дало старт возобновлению строительного процесса. Проект предусматривает большой многофункциональный комплекс, который годами оставался недостроенным.

Интересно! Строительство начали в 2007 году, а завершить планировали в 2010-м. Впоследствии работы затянулись, а из-за финансовых проблем инвестора их остановили. С 2015 года объект оставался недостроенным. Всего уже построили 27 этажей.

Кто стал владельцем Sky Towers и сколько он стоил?

Победителем аукциона по продаже недостроенного комплекса Sky Towers стало ООО "Тех Инвест Постач Плюс". Компания приобрела объект за 560 миллионов гривен на площадке OpenMarket.

Продажа состоялась после нескольких неудачных попыток реализовать комплекс в предыдущие годы. Ранее стартовая цена достигала нескольких миллиардов гривен, однако ее постепенно снижали, чтобы найти покупателя.

По данным "Экономической Правды", компанию-победителя связывают с окружением бывшего министра экологии Николая Злочевского. В частности, фиксируют бизнес-связи через структуры, которые ранее принадлежали или были связаны с его семьей.