Кто стал владельцем Sky Towers и сколько заплатили за объект?

Победителем стало ООО "Тех Инвест Постач Плюс", которое выкупило недострой за 560,47 миллиона гривен, сообщает сайт электронных аукционов OpenMarket.

Эта сумма стала финальной после нескольких неудачных попыток реализовать комплекс в предыдущие годы. В 2021 году его впервые попытались продать, в 2023 году стартовая цена составляла 5,5 миллиарда гривен, впоследствии ее снизили до 1,1 миллиарда гривен.

Продажа стала еще одной попыткой реализовать один из самых известных долгостроев столицы, который годами оставался без инвестора. После завершения аукциона ООО должно полностью оплатить сумму, предложенную во время торгов.

По данным "Экономической Правды", компанию-победителя связывают с окружением бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Что известно о небоскребе Sky Towers в Киеве?

Комплекс Sky Towers расположен на Берестейском проспекте в Киеве. Его планировали как большой многофункциональный бизнес-центр с несколькими зданиями разной этажности.

Небоскреб Sky Towers

Строительство начали в 2007 году, а завершить планировали в 2010-м. Впоследствии работы затянулись, а из-за финансовых проблем инвестора их остановили. С 2015 года объект оставался недостроенным. Всего уже построили 27 этажей.

Проект предусматривает три здания высотой от 6 до 47 этажей. В комплексе должны были быть торговые площади, подземный паркинг на 878 мест, фитнес-центр и конференц-залы. Общую стоимость строительства оценивали примерно в 500 миллионов долларов.

