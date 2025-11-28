Не было адреса: почему суд разрешил застраивать исторический памятник в Киеве

Хозяйственный суд Киева разрешил проведение строительных работ на территории, где расположен исторический памятник и культурный слой времен Киевской Руси. На месте лесопилки Снежка построят жилой комплекс.

Ранее Департамент охраны культурного наследия согласовал строительство на этой территории, а Киевский городской совет дал разрешение на передачу земли под застройку, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Дмитрия Перова.

Смотрите также Конец советской системе: правительство обновило порядок определения стоимости строительства

Как происходило судебное заседание?

Прокуроры отмечали, что под исторической лесопильней могут храниться ценные археологические остатки, свидетельствующие о развитии средневекового Подола. Поэтому проведение строительных работ может уничтожить уникальный слой древней истории.

Однако суд отклонил эти аргументы. По словам Перова, судья признала, что карта археологического поселения не содержит конкретного адреса, поэтому указание на Туровскую не может быть доказательством.

Интересно, что рядом, во дворе висит табличка, что эта территория относится к памятнику археологии, а ее повреждение – карается законом,

– отметил в заметке Перов.

Как отреагировали жители столицы?

Решение суда усилило дискуссии о сохранении исторической застройки Подола. В 2024 году профильная комиссия Киевсовета также поддержала строительство жилого комплекса.

Активист Дмитрий Перов объяснил, что решающим аргументом стало то, что здание так и не внесли в реестр памятников, тогда как открытые уголовные производства по его разрушению комиссия не учла.

Демонтаж лесопилки / Фото Дмитрий Перов

Что известно о здании лесопильни Снежка?

Важно! Историческое сооружение на Туровской 29 а, возведенное в начале 20 века, новый владелец начал демонтировать еще до получения необходимых разрешений. Это вызвало протесты местных жителей.

В 2024 году правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного незаконного сноса.

У КГГА объясняют, что вопрос культурной ценности лесопилки не изучался из-за отсутствия официальных обращений. Также городские власти ссылаются на решение десятилетней давности, которым был разрешен снос сооружения.

Что известно о памятниках архитектуры в Украине?