В архивах сохранилось множество материалов, благодаря чему и удалось воссоздать внешний вид зданий, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук "Старый Станиславов".

Проект читальни "Просвиты" (1924)

Здание читальни "Просвиты", запроектировано Евгением Нагирным, было одним из немногих сооружений в стиле украинского архитектурного модерна. Его планировали возвести в районе Майзлов, неподалеку от места, где сегодня стоит церковь Христа Царя.

Проект читальни "Просвиты" / Фото Старый Станиславов

Проект отличался сдержанной декоративностью, характерными украинскими формами и стремлением создать пространство, что соединил бы культурную и просветительскую функции. Несмотря на высокий уровень проработки, здание так и осталось на чертежах.

Церковь редемптористов УГКЦ (1937)

Другая интересная потеря – проект церкви редемптористов, выполнен в стиле функционализма, который доминировал в межвоенной архитектуре. Храм планировали построить вблизи современного роддома на улице Черновола.

Церковь редемптористов УГКЦ / Фото Старый Станиславов

Стремительные линии, кубические объемы и минималистичная пластика фасада делали этот замысел удивительно современным. Только в 2010 году на этом месте появилась новая церковь, однако первоначальный проект 1930-х выглядит значительно смелее реализованной версии.

Синагога поступовцев (1894)

Максимилиан Шльосс предложил в 1894 году грандиозный проект синагоги с пятью башнями и массивными луковичными куполами.

Синагога поступовцев / Фото Старый Станиславов

Центральная башня должна была завершаться большой звездой Давида, а визуально здание повторяло стиль главной синагоги Берлина. Однако смета оказалась непосильной для общины, поэтому идею сократили до более скромной версии – синагоги Темпль.

Каменица уездного староства (1909)

В 1909 году Ян Кудельский подготовил проект монументальной каменицы, которую должны были построить рядом с уже существовавшим почтамтом,. Композиция предусматривала богатый декор и заметный административный характер сооружения, что должна была стать украшением улицы.

Каменица уездного староства / Фото Старый Станиславов

Однако после смерти заказчика строительство остановили. Впоследствии на этом участке появился отель "Унион", известный сегодня как "Киев".

Церковь на Горке

Первоначальный проект церкви на Горке также существенно отличался от реализованной версии. В реконструкции видно сдержанный модерновый стиль, гармоничные пропорции и стремление придать сакральному сооружению современный вид.

Церковь на Горке / Фото Старый Станиславов

Госпиталь на улице Василиянок (1930-е)

В 1930-х годах в стиле функционализма планировали построить госпиталь на месте нынешнего статуправления. Проект отличался четкими горизонталями и пространственной логикой, характерной для медицинских учреждений того времени. Однако и этот замысел так и не был реализован.

Госпиталь на улице Василиянок / Фото Старый Станиславов

