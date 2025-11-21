В архівах збереглося безліч матеріалів, завдяки чому і вдалося відтворити зовнішній вигляд будівель, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук "Старий Станиславів".

Дивіться також "Палац" на Лютеранській: який має вигляд розкішний пентхаус у Києві

Проєкт читальні "Просвіти" (1924)

Будівля читальні "Просвіти", запроєктована Євгеном Нагірним, була однією з небагатьох споруд у стилі українського архітектурного модерну. Її планували звести в районі Майзлів, неподалік від місця, де сьогодні стоїть церква Христа Царя.

Проєкт читальні "Просвіти" / Фото Старий Станиславів

Проєкт вирізнявся стриманою декоративністю, характерними українськими формами та прагненням створити простір, що поєднав би культурну та просвітницьку функції. Попри високий рівень опрацювання, будівля так і залишилася на кресленнях.

Церква редемптористів УГКЦ (1937)

Інша цікава втрата – проєкт церкви редемптористів, виконаний у стилі функціоналізму, який домінував у міжвоєнній архітектурі. Храм планували спорудити поблизу сучасного пологового будинку на вулиці Чорновола.

Церква редемптористів УГКЦ / Фото Старий Станиславів

Стрімкі лінії, кубічні об'єми та мінімалістична пластика фасаду робили цей задум напрочуд сучасним. Лише у 2010 році на цьому місці з'явилася нова церква, проте початковий проєкт 1930-х виглядає значно сміливішим за реалізовану версію.

Синагога поступовців (1894)

Максиміліан Шльосс запропонував у 1894 році грандіозний проєкт синагоги з п'ятьма вежами та масивними цибулястими куполами.

Синагога поступовців / Фото Старий Станиславів

Центральна вежа мала завершуватися великою зіркою Давида, а візуально будівля повторювала стиль головної синагоги Берліна. Проте кошторис виявився непосильним для громади, тож ідею скоротили до більш скромної версії – синагоги Темпль.

Кам'яниця повітового староства (1909)

У 1909 році Ян Кудельський підготував проєкт монументальної кам'яниці, яку мали збудувати поруч поштамтом, що вже існував. Композиція передбачала багатий декор і помітний адміністративний характер споруди, що мала стати окрасою вулиці.

Кам'яниця повітового староства / Фото Старий Станиславів

Однак після смерті замовника будівництво зупинили. Згодом на цій ділянці з'явився готель "Уніон", відомий сьогодні як "Київ".

Церква на Гірці

Початковий проєкт церкви на Гірці також суттєво відрізнявся від реалізованої версії. У реконструкції видно стриманий модерновий стиль, гармонійні пропорції та прагнення надати сакральній споруді сучасного вигляду.

Церква на Гірці / Фото Старий Станиславів

Шпиталь на вулиці Василіянок (1930-ті)

У 1930-х роках у стилі функціоналізму планували збудувати шпиталь на місці нинішнього статуправління. Проєкт вирізнявся чіткими горизонталями та просторовою логікою, характерною для медичних закладів того часу. Проте й цей задум так і не був реалізований.

Шпиталь на вулиці Василіянок / Фото Старий Станиславів

Де ще в Україні відновлюють автентичний стиль?