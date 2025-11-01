"Люди не верят, что это сделали мы": пара построила стильный домик и сэкономила немалую сумму

47-летняя Луиза Пир из Великобритании решила не тратить 35 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2 миллиона гривен) на строителей, поэтому вместе с мужем Эваном создала идеальный садовый домик собственными руками. Они сделали все сами - от фундамента до декора.

Более того, супругам еще и удалось сэкономили примерно 18 тысяч фунтов (более 1 миллиона гривен). Подробнее об их проекте 24 Канал рассказывает со ссылкой на What's The Jam.

Читайте также Древний домик постепенно исчезает под землей: он стал загадкой для пользователей сети

Как пара самостоятельно возвела садовый домик?

После неудачного опыта с подрядчиками во время предыдущего ремонта супруги решили, что больше не доверят свой дом профессионалам. Несмотря на плотный график и воспитание семилетнего сына, Луиза и Эван работали над проектом по вечерам и в выходные.

Мы полностью самоучки. Эван просто смотрел ролики на ютубе, а мастеров мы вызывали только для электрики и штукатурки,

– рассказывает Луиза.

Чтобы сэкономить на мебели и декоре, Луиза дождалась черной пятницы: приобрела стильные барные стулья, светильники и даже "живую стену" из искусственных растений по сниженным ценам.

Теперь залитая светом садовая комната днем служит ей домашним офисом, а вечером превращается в уютное место для вечеринок. "Это изменило мой баланс между работой и жизнью. Приятно просто выйти в сад и оказаться в собственном кабинете. Здесь я чувствую вдохновение и спокойствие", – говорит она.

Процесс создания садового домика / Фото Jam Press, Луиза Пир

Строительство не обошлось без трудностей – дождливая погода превратила сад в болото. Однако результат превзошел все ожидания.

Теперь все, кто видит этот домик, в восторге – и не верят, что супруги сделали все собственноручно. Проект уже вдохновил соседей и знакомых на собственные DIY-эксперименты.

По информации компании Factory Direct Flooring, британцы все чаще выбирают именно формат "сделай сам", чтобы сэкономить и почувствовать настоящую гордость за собственный труд.

Что известно о недорогих домах, которые можно самому собрать и установить?

На Amazon продают сборные дома, которые можно установить всего за час. Например, недавно там появилось предложение дома на 122 квадратных метра. В планировке – три спальни, гостиная, кухня и ванная комната. Конструкция изготовлена из прочных, устойчивых к погодным условиям материалов и имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию. Цена дома – 20 тысяч долларов.

Ранее американец приобрел в магазине раскладной дом за 39 тысяч долларов и был поражен его качеством и современным дизайном. Вместе с друзьями он развернул конструкцию, что в сложенном виде напоминала коробку, и за несколько часов получил готовое жилье. Дом уже содержал мебель, технику и сантехнику. Единственным недостатком оказалось отсутствие розеток.